4 impactos para o Brasil de uma ação dos EUA na Venezuela

Por Julia Braun

Da BBC News Brasil em Londres

O presidente Luiz Inácio da Silva participa neste domingo (9/11) na Colômbia da 4ª Cúpula da Celac (Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos), que deve ter o aumento da tensão entre Estados Unidos e Venezuela como tópico principal.

Em um primeiro momento, não havia previsão de participação de Lula no evento, mas ele anunciou de última hora que deixará por alguns dias a COP30 em Belém, para viajar a Santa Marta.

Segundo o presidente brasileiro, a reunião da Celac só fará sentido se os navios de guerra dos Estados Unidos posicionados no Caribe estiverem na pauta. “Somos uma zona de paz, não precisamos de guerra aqui. O problema que existe na Venezuela é um problema político que deve ser resolvido na política”, acrescentou Lula.

Há dois meses, as forças armadas americanas vêm reforçando sua presença no Mar do Caribe com navios de guerra, caças, bombardeiros, fuzileiros navais, drones e aviões espiões. É o maior destacamento militar na região em décadas.

O governo de Donald Trump afirma estar comandando um esforço para reprimir o narcotráfico na região e acusa o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar o Cartel de los Soles, grupo classificado como organização narcoterrorista.

Forças dos EUA já realizaram pelo menos 17 ataques a barcos suspeitos de transportar drogas no Caribe, perto da costa venezuelana, nas últimas semanas, matando mais de 60 pessoas.

Na semana passada, Trump minimizou a possibilidade de uma guerra com a Venezuela, mas sugeriu que os dias de Maduro no poder estavam contados.

Em 15 de outubro, o presidente americano confirmou ter autorizado a agência de inteligência CIA a conduzir “operações secretas” em solo venezuelano, no que foi considerada uma indicação de que Washington está disposto a escalar a tensão a níveis inéditos.

Segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, o horizonte de um conflito entre os dois países está mais próximo do que nunca – e um acirramento das tensões poderia trazer impactos profundos para o Brasil, que compartilha 2.200 quilômetros de fronteira com a Venezuela.

Para Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), uma ação americana poderia ocorrer em forma de um ataque marítimo, terrestre ou aéreo, mas também por meio do apoio dos EUA a algum tipo de resistência interna contra o governo Maduro, usando a CIA.

“Não está claro qual vai ser o próximo passo dos Estados Unidos, mas temos indícios cada vez mais fortes de que há, de fato, um planejamento para além da justificativa oficial de combate ao narcotráfico”, diz Pedroso.

E de acordo com a especialista, em qualquer um dos cenários de acirramento, as implicações para os demais países na América do Sul seriam praticamente inevitáveis.

Confira, a seguir, o que está em jogo e quais seriam os quatro principais impactos que o Brasil poderia sofrer em caso de uma escalada do conflito.

Instabilidade regional e risco de militarização

A presença de porta-aviões e tropas norte-americanas no Caribe rompe com uma tradição latino-americana de não beligerância, segundo Monica Herz, professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio.

“É algo que coloca em xeque décadas de esforços para manter o Atlântico Sul e a América Latina como zonas de paz”, alerta Herz.

A especialista considera improvável uma invasão americana à Venezuela nos moldes do Iraque em 2003, quando as forças americanas e aliadas invadiram o país do Oriente Médio e derrubaram o regime de Saddam Hussein.

Mas segundo Herz, os ataques recentes do governo Trump a embarcações e o aumento substancial da presença militar no Caribe indicam uma demonstração enorme de força por parte dos EUA em meio à disputa por zonas de influência.