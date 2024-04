3R Petroleum aumenta preço dos combustíveis na refinaria do Rio Grande do Norte

A 3R Petroleum ajustou para cima os preços da gasolina e do diesel na refinaria Clara Camarão, localizada em Guamaré. O anúncio – que afeta diretamente os consumidores do Rio Grande do Norte, foi feito nesta quinta-feira 11, marcando uma diferença significativa em relação aos valores praticados pela Petrobras.

O preço do litro da Gasolina A na refinaria da 3R sofreu um incremento de oito centavos, estabelecendo o novo custo em R$ 3,436. Por outro lado, o Diesel A S500 registrou um aumento de seis centavos, sendo agora comercializado por R$ 3,497 o litro.

Esses reajustes colocam os preços dos combustíveis em Guamaré acima dos praticados pelo terminal paraibano da Petrobras, localizado em Cabedelo.

Para comparação, a gasolina é vendida por R$ 2,709 em Cabedelo, o que representa uma economia de 72 centavos por litro em relação ao preço na refinaria potiguar. Já o diesel é comercializado a R$ 3,306 na Paraíba, indicando uma diferença de 19 centavos por litro.

Com informações de N10