3R Petroleum aumenta preço do diesel em R$ 0,11 e gasolina R$ 0,09 na refinaria do RN

Após novo reajuste dos combustíveis na refinaria Clara Camarão, em Guamaré, o Diesel S-500 e a Gasolina tipo A tiveram os valores alterados. A 3R Pretoleum informou, nesta quinta-feira (21), os preços vendidos às distribuidoras.

A gasolina teve aumento pela segunda semana seguida. Com a alteração de R$ 0,09, o litro custará R$ 2,85. Anteriormente, no dia 14 de dezembro, o combustível estava sendo vendido para as distribuidoras pelo valor de R$ 2,76.

O óleo Diesel terá aumento de R$ 0,11 e passará a custar R$ 3,82 o litro. No último reajuste, o combustível custava R$ 3,71 na refinaria