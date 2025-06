35 mil crianças usadas como “moeda de troca”

Cerca de 35.000 crianças ucranianas ainda estão desaparecidas e acredita-se que estejam na Rússia ou em territórios ocupados pela Rússia, de acordo com uma equipe americana de especialistas. As famílias dizem que estão sendo forçadas a tomar medidas desesperadas e arriscadas para tentar resgatá-las.

Quando as forças russas começaram a invasão em fevereiro de 2022, crianças foram sequestradas de casas de repouso, do campo de batalha após a morte de seus pais. A Rússia rejeitou os pedidos de devolução das crianças. Alegou que a Ucrânia iria fazer um “show” com esse fato. Teme-se que muitas tenham sido levadas pelas forças russas e enviadas para campos militares ou lares adotivos, ou até mesmo adotados por famílias russas.

Por meio de um exame extensivo de bancos de dados russos, documentos oficiais, conexões familiares e até mesmo imagens de satélite de locais russos, prédios oficiais e outras fontes, foram conhecidas as identidades de milhares de crianças. Uma equipe de especialistas da Universidade de Yale estimou que trinta e cinco mil podem estar detidas na Rússia e em seus territórios ocupados.

Este é provavelmente o maior sequestro de crianças em uma guerra, desde a Segunda Guerra Mundial – comparável à germanização de crianças polonesas pelos nazistas. Depoimentos de crianças resgatadas recentemente revelam que elas receberam treinamento militar nos campos e foram punidas por falar ucraniano. “Tivemos que cantar o hino russo e desenhar a bandeira tricolor”, conta uma criança resgatada de nove anos.

As crianças também são levadas a acreditar que seus pais enfrentariam consequências se não obedecessem às ordens dadas. Ativistas temem que muitas dessas crianças desapareçam no sistema de adoção da Rússia, onde as leis foram recentemente alteradas para permitir que crianças ucranianas sejam adotadas e criadas por cidadãos russos.

O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin pelo “crime de guerra” de deportação ilegal de crianças ucranianas. O retorno das crianças continua sendo uma reivindicação fundamental para a Ucrânia em quaisquer negociações de paz. que as crianças estão sendo usadas como moeda de troca nas negociações. O mundo assiste estarrecido esse espetáculo desumano e incompatível com as regras de convivência entre os povos.

Hoje na história

29 de junho — É uma data que celebra o falecimento dos dois apóstolos de Jesus Cristo. São Pedro é considerado o primeiro Papa e, junto com São Paulo, é uma figura central no cristianismo.

1613 — O Globe Theatre, em Londres, onde eram encenadas peças de William Shakespeare, foi destruído por um incêndio.

1949 — A África do Sul implanta oficialmente o apartheid, regime de segregação racial.

1974 — Isabela Perón, terceira mulher do presidente argentino Juan Domingo Perón, assume a presidência da Argentina. Uma explosão em um shopping center em Seul, Coreia do Sul, causa a morte de mais de 500 pessoas e deixa quase 1000 feridos.

2007: Lançamento do primeiro iPhone pela Apple

Curtinhas

Filme

Marshall: Igualdade e Justiça – Thurgood Marshall, o primeiro juiz negro na Suprema Corte dos Estados, em um caso sensacional.

Prazo

Após a queda do aumento do IOF, O governo terá entre duas a três semanas para encontrar uma solução, até a divulgação do próximo relatório bimestral de receitas e despesas, marcado para 22 de julho.

Último Presidente

Fernando Collor foi o último presidente que teve um decreto derrubado pelo Congresso, em 1992, seis meses antes da abertura do processo de impeachment.

Ricos e pobres

Relatório mostra que 1% mais rico do mundo detém 45% da riqueza global. E 3,7 bilhões de pobres só têm 2,4%.

Casas de luxo na Rocinha

Diligencias policiais na favela da Rocinha, zona sul do RJ, constataram casas com acabamento interno de alto padrão, incluindo piscina e área gourmet. As obras custaram cerca de R$ 6 milhões aos responsáveis. Lá se concentram membros de facções criminosas.

Futebol latino-americano

Carlo Ancelotti declarou que o futebol latino americano tem mais qualidade e o europeu mais intensidade.

Milionários (I)

Os EUA mantêm-se solitariamente no topo da lista dos países com maior número absoluto de milionários, seguidos da China. Atualmente, Espanha conta com 1,2 milhões de milionários, Portugal com cerca de 175 mil e a Grécia tem em redor de 80 mil.

Milionários (II)

O Brasil é o país com maior número de milionários na América Latina, com cerca de 433 mil pessoas. Por outro lado, é também o mais desigual.

Privatização

Milei usa a eliminação do Boca Juniors e do River Plate do Mundial de Clubes para promover a privatização do futebol argentino.