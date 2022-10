2º turno: Lula e Bolsonaro vão ao Nordeste em busca de votos

Em busca de votos no Nordeste , Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) estão em campanha na região. Até aqui, durante o 2º turno, Lula só havia feito atos em estados do Sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro). Bolsonaro, por sua vez, foi ao Norte (Pará), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e Sul (Santa Catarina e Rio Grande do Sul) – além de cumprir agendas em Brasília.

Hoje Lula fez caminhadas com apoiadores e se reuniu com grupos de bancários tanto em Sergipe quanto em Alagoas. Em Maceió, o petista discursou em um trio elétrico, disse que tem orgulho de ser nordestino e cobrou respeito ao povo da região. O ex-presidente afirmou ainda que não vai privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Nordeste. Além disso, voltou a prometer a criação do Ministério da Cultura e do Ministério da Igualdade Racial. Em Maceió, participou de uma caminhada ao lado de Paulo Dantas (MDB), governador afastado do cargo e candidato a reeleição.

Bolsonaro, por sua vez, esteve em Pernambuco. Esta é a primeira viagem do candidato ao Nordeste após ter associado a vitória de Lula na região no 1º turno ao analfabetismo (relembre aqui). Por lá, se reuniu com apoiadores em um hotel da zona sul da cidade e em seguida fez um pronunciamento na área externa do estabelecimento. Em seu discurso, Bolsonaro disse acreditar que fez “o possível” para combater a Covid-19 e pediu desculpas pelo “exagero” em declarações sobre a pandemia, mas defendeu a política adotada pelo governo.

O 1º turno das eleições terminou com vantagem de Lula nos nove estados que compõe a região: 21,7 milhões de votos, contra 8,7 milhões de Jair Bolsonaro. As campanhas de Lula e Bolsonaro consideram, no entanto, o Sudeste como principal foco para vencer por concentrar os três maiores eleitorados do país (SP, MG e RJ, nesta ordem).

