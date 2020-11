2ª Vara de Assu seleciona estagiário de pós-graduação em Direito

A 2ª Vara da comarca de Assu publicou edital para seleção de para estagiário de pós-graduação remunerado. É oferecida uma vaga para estudante da área de Direito, havendo classificação até o 5º lugar para cadastro de reserva.

Veja AQUI o edital completo.

As inscrições podem ser realizadas de 5 a 19 de novembro, por meio do envio da ficha de inscrição constante no edital e documentos exigidos para o e-mail [email protected].

Prova

A seleção dos candidatos inscritos será realizada mediante prova discursiva, a qual consistirá na elaboração de uma decisão cível e uma decisão criminal que abordará temática constante do conteúdo programático exposto no edital, sendo permitida livre consulta à legislação não comentada, desde que impressa, não sendo permitido o acesso a qualquer tipo de mídia digital.

Com duração de quatro horas, a prova será realizada no dia 4 de dezembro, às 9h, no Fórum Dr. João Celso Filho, localizada na Avenida Dr. Luis Carlos, Assu. O candidato deve comparecer ao local indicado com antecedência mínima de 30 minutos do início da prova.

Será considerado aprovado para a fase de entrevista pessoal os candidatos que obtiverem nota mínima de 70 pontos na prova discursiva. A entrevista pessoal está prevista para o dia 18 de dezembro, às 9h, no gabinete da 2ª Vara.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 8 de janeiro de 2021.

Condições

A jornada de estágio é de seis horas diárias e 30 semanais. A jornada diária será cumprida das 12h às 18h, sujeita à modificação caso o aprovado resida ou estude em outra comarca, bem como poderá ser deferido pelo magistrado outro período de jornada, desde que mantidas as seis horas diárias obrigatórias.

O pós-graduando receberá mensalmente bolsa-auxílio, atualmente no valor de R$ 1.874, e auxílio-transporte, atualmente de R$ 127,60. A duração do estágio é de um ano, prorrogável pelo mesmo período.

FONTE: Ascom TJRN