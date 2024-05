24ª edição da Festa do Bode será lançada nesta sexta-feira

A Prefeitura de Mossoró lança nesta sexta-feira (17), a 24ª edição da Festa do Bode. O lançamento da maior Caprifeira do Rio Grande do Norte ocorrerá no Parque de Exposições Armando Buá, a partir das 11 horas.

A Festa do Bode faz parte do Calendário Estadual de Exposições Agropecuárias e é promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru). As novidades para 2024 e as atrações musicais serão divulgadas no evento de lançamento.

“Convidamos todos os agricultores a participar do lançamento da 24ª edição da Festa do Bode, onde apresentaremos as novidades e inovações da festa, como também as atrações culturais. Estão todos convidados para assistir ao lançamento no Parque Armando Buá, da maior Caprifeira do Rio Grande do Norte”, convidou o titular da Secretaria de Agricultura do município, Faviano Moreira.

EDIÇÃO 2023

A Festa do Bode 2023 teve mais de 150 comerciantes habilitados para trabalharem no evento. A Prefeitura de Mossoró distribuiu na edição passada mais de R$ 80 mil em premiação. A última edição teve valor negociado de mais de R$ 10 milhões mediante crédito dos bancos e de compra e venda de animais, além da exposição de mais de mil animais.