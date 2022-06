244 mil famílias do RN podem solicitar tarifa social de energia elétrica

Atualmente, 244 mil famílias do Rio Grande do Norte estão aptas para solicitar a inclusão na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que concede até 65% de desconto aos consumidores cadastrados. Para participar do programa, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Quem mora de aluguel e não é o titular da conta de energia também tem direito ao benefício. A renda média da família tem que ser de no máximo meio salário-mínimo (atualmente, R$ 606,00) e a atualização no Cadastro Único precisa ter sido feita há menos de dois anos.

Em todo estado, já são 374 mil famílias contempladas com a TSEE, que concede até 65% de desconto na fatura de energia. Para indígenas e quilombolas, esse desconto pode chegar a 100%. Desde janeiro, a Neoenergia Cosern já cadastrou proativamente mais de 36 mil famílias de baixa renda no benefício.

“Na maioria dos casos, as famílias moram de aluguel e acham que não têm direito ao benefício porque não são titulares conta contrato – o que não é verdade. É importante ressaltar que basta possuir o NIS ou Benefício de Prestação Continuada e ter seus dados atualizados junto aos CRAs, além de fazer a solicitação à distribuidora, para ter direito”, explica Júlio Giraldi, superintendente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Cosern.

Cerca de 50% dos 244 mil potiguares que podem solicitar o benefício estão em 15 cidades: Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará Mirim, Extremoz, Caicó, Assu, Apodi, São José de Mipibu, João Câmara, Touros, Nova Cruz e Canguaretama. Mas há famílias que podem se beneficiar em todos os municípios do estado.

As solicitações para acesso ao programa são checadas pela Neoenergia Cosern nos sistemas do Governo Federal. A concessionária ressalta que os beneficiados também precisam manter os dados sempre atualizados junto aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos seus respectivos municípios para não saírem da base de dados fornecida pelo Governo Federal.

É possível fazer a inscrição na TSEE junto à Neoenergia Cosern por meio do WhatsApp (84) 3215-6001. É muito simples: basta abrir o aplicativo de conversa, seguir a orientação do chatbot, e informar o número da conta contrato (localizável no canto superior direito da fatura) e o NIS ou NB.

A distribuidora fará a confirmação no banco de dados do Governo Federal. Após a checagem dos dados, o prazo para inclusão na Tarifa Social é de cinco dias úteis e o cliente passa a ter o benefício na próxima conta. Também é possível fazer o cadastro na Unidade Móvel de Atendimento da Neoenergia Cosern que visita várias cidades do interior todos os meses.