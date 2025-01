22 concursos públicos para ficar de olho em 2025, com salários de até R$ 17 mil

O ano de 2025 promete vir forte no quesito concursos públicos. Certames que irão realizar provas entre fevereiro e março estão com inscrições abertas desde dezembro passado e outros já foram autorizados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O ano de 2025 promete vir forte no quesito concursos públicos. Certames que irão realizar provas entre fevereiro e março estão com inscrições abertas desde dezembro passado e outros já foram autorizados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 Concursos no WhatsApp.

As inscrições para alguns dos concursos terminam nos próximos dias (veja a lista abaixo). O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por exemplo, oferece 350 vagas de analista administrativo e analista ambiental, e as inscrições terminam nesta sexta, dia 3 de janeiro, às 18h.

Entre os concursos, há vagas para técnicos, assistentes, pesquisadores, analistas de vários setores, como administrativo e judiciário, e ainda para médicos, engenheiros e outras profissões.

A recomendação é olhar o edital, buscar referências e provas anteriores para ver os tópicos que têm maior peso na prova e usar bem o tempo para planejar os estudos, segundo Marcos Brito, diretor pedagógico da Degrau Cultural, empresa que prepara candidatos.

“Sempre tem que direcionar o maior tempo que tiver para as matérias que têm um grande volume no certame”, diz. “Muitas das vezes o candidato acaba indo pela matéria que tem mais aptidão e esquece que o grande peso do concurso está em outra matéria.”

O professor Francisco Antônio Coelho Júnior, do Departamento de Administração da Universidade de Brasília (UnB), acrescenta é preciso verificar o perfil do cargo, para evitar a frustração de estar em um trabalho com o qual não se identifica.

Os dois especialistas aconselham a não desanimar se a aprovação não vier. “Concurso a gente faz até passar”, afirma Brito.

Mais abaixo, listamos dicas para como se preparar para os concursos.

A seguir, confira a lista dos concursos com editais publicados para 2025.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 16 de dezembro de 2024 até as 18h de 3 de janeiro de 2025

Número de vagas: 350

Salário: R$ 8.817,72

As vagas irão preencher os cargos de analista administrativo e analista ambiental em todas as regiões do Brasil, sendo a maioria delas na sede do ICMBio em Brasília. Um dos requisitos para ocupar as funções é ter diploma de ensino superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação.

O processo seletivo é dividido entre duas provas objetivas, uma de conhecimentos gerais e outra de conhecimentos específicos, bem como uma terceira prova discursiva. Os exames devem ser realizados em 23 de fevereiro.

Confira o edital.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Inscrição: FGV

Número de vagas: 31

Período de inscrição: de 9 de dezembro de 2024 até as 16h de 7 de janeiro de 2025

Salário: de R$ 6.681,70 até R$ 9.047

O concurso preencherá cargos nas áreas de analista ambiental, antropologia, arqueologia, arquitetura e urbanismo, educação patrimonial e geoprocessamento. O processo seletivo consistirá em duas etapas: prova objetiva e avaliação de títulos. A prova objetiva será realizada em 23 de fevereiro de 2025.

Além do salário, os profissionais contratados receberão R$ 1.000 de auxílio-alimentação, R$ 484,90 de assistência pré-escolar e auxílio transporte.

Confira o edital.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 16 de dezembro de 2024 até as 18h de 7 de janeiro

Número de vagas: 1027

Salário: de R$ 2.186,19 até R$ 12.814,61

O concurso oferece vagas para pesquisador, analista, técnico e assistente. Além das provas objetiva e discursiva, os candidatos aos cargos de pesquisadores terão que apresentar um projeto de pesquisa e passar por uma avaliação de títulos, enquanto os técnicos têm prova prática.

Entre os benefícios concedidos pela Embrapa estão assistência médica, auxílio alimentação/refeição, auxílio pré-escola e auxílio para filhos com deficiência mental. Há também adicional por tempo de serviço após cinco anos de trabalho na empresa, que pode aumentar até sete anos.

A aplicação das provas objetiva e discursiva está marcada para 23 de março, mas a data pode sofrer alterações.

Confira o edital.

Ministério da Previdência Social (MPS)

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: 23 de dezembro de 2024 até as 18h de 9 de janeiro de 2025

Número de vagas: 250

Salário: R$ 14.166,99

O MPS oferece vagas de perito médico federal. O candidato precisa ter diploma de medicina e registro no Conselho Regional de Medicina. Há vagas disponíveis em todos os estados do Brasil.

O concurso consiste em três fases, sendo as duas primeiras provas objetivas e a última avaliação de títulos. A aplicação das provas objetivas deve ocorrer no dia 16 de fevereiro.

Confira o edital.

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10)

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 27 de dezembro de 2024 as 18h de 17 de janeiro de 2025

Número de vagas: 9

Salário: de R$ 8.529,65 a R$ 16.035,69

O candidato poderá realizar sua inscrição pelo Cebraspe, que está executando o concurso. As vagas são para analista judiciário de diversas áreas, como engenharia, estatística, história, medicina, serviço social, tecnologia da informação. Há vaga para técnico na área administrativa e com especialidade de agente da polícia judicial. Os locais de trabalho dos cargos disputados são Tocantins e Brasília.

Além de preencher as nove vagas, o certame servirá também para cadastro reserva. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 16 de março de 2025. Quem se candidatar para o cargo de agente da polícia judicial terá também um teste de aptidão física.

Confira o edital.

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

Inscrição: FGV

Número de vagas: 545 vagas

Período de inscrição: de 23 de dezembro de 2024 até as 23h59 de 20 de janeiro

Salário: de R$ 2.707,15 até R$ 17.978

As vagas estão distribuídas entre a área médica, assistencial e administrativa, cada uma com edital próprio. Os 545 selecionados irão para vagas imediatas e cadastro reserva para os 45 hospitais da rede e a administração central.

Na área médica, são 198 vagas e é preciso ter o diploma de Medicina; na área administrativa são 17 vagas de nível médio/técnico ou que requerem ensino superior. Já a área assistencial conta com 330 vagas de nível médio/técnico e superior.

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15)

Inscrição: Fundação Carlos Chagas

Número de vagas: cadastro reserva

Período de inscrição: de 9 de dezembro de 2024 até as 23h59 de 20 de janeiro de 2025

Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 13.994,78 + gratificação

O concurso abre oportunidades para trabalhar nos cargos de analista judiciário e técnico judiciário. As provas serão aplicadas nas cidades paulistas de Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba, com previsão para o dia 30 de março.

Além da prova objetiva e discursiva, os candidatos a vagas de técnico judiciário com especialidade agente da polícia judicial enfrentarão o teste de aptidão física.

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás)

Inscrição: Instituto Consulplan

Número de vagas: cadastro reserva

Período de inscrição: de 9 de dezembro 2024 até as 16h de 23 de janeiro de 2025

Salário: de R$ 3.808,82 até R$ 8.912,54

As vagas se destinam ao nível de ensino médio e superior e tem benefícios como auxílio alimentação, auxílio-creche, auxílio ao filho com deficiência, vale-cultura, acréscimo na licença maternidade ou paternidade. Os aprovados precisarão trabalhar em Recife (PE) ou Goiânia (GO)

Na primeira fase do concurso, os candidatos irão responder uma prova objetiva e, na segunda, participar da avaliação de títulos se estiverem concorrendo a um cargo que precise de ensino superior. A prova objetiva será realizada em Recife e deve ocorrer em 16 de março.