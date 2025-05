1º Trimestre de 2025 tem saldo positivo em empregabilidade no RN

O primeiro trimestre de 2025 apresentou um cenário otimista com a geração de 63.598 postos de trabalho. Os desligamentos representaram 63.199, o que representa um saldo positivo de 399 novas contratações. É o que mostra o Boletim de Empregabilidade do RN – Primeiro Trimestre de 2025, divulgado nesta sexta-feira (02), pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação.

Os setores de maior impacto foram Serviços com um saldo positivo de 3.038 postos de trabalho e Construção com 2.076 novos empregos. Os subgrupos destes setores que tiveram maior destaque foram: em Serviços, “Administração Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais” responsável por 2.364 vagas, o que reflete a relevância das áreas sociais e administrativas na absorção de mão de obra; e na Construção, “Construção de Edifícios” que gerou 1.225 empregos, indicando dinamismo no mercado imobiliário.

Vale destacar que, o setor do Comércio embora tenha apresentado crescimento mais modesto, fechou o trimestre com saldo positivo de 11 postos de trabalho. E o subgrupo deste setor com maior destaque foi “Comércio por Atacado (exceto veículos automotores e motocicletas)” responsável por 329 novas vagas, demonstrando fôlego na atividade atacadista.

Os municípios que obtiveram o melhor desempenho para o período, foram: Natal com a geração de 1.690 novos postos formais, Ipanguaçu com 476 vagas, São Gonçalo do Amarante com 447, seguidos de Janduís com 388 vagas, Parnamirim com 358 e Riachuelo com 255 vagas.

Na análise do cenário de empregabilidade de janeiro a março, o Boletim destaca que os resultados do primeiro trimestre de 2025 reafirmam o compromisso do Governo do Estado com a geração de emprego e renda. O desempenho positivo dos setores de Serviços, Construção e Comércio, aliado à contribuição significativa de diversos municípios, demonstra a eficácia das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional sustentável.

Para acesso ao Boletim de Empregabilidade – Primeiro Trimestre de 2025, clique aqui.