19 de março: Lula estará no RN para inauguração da Barragem de Oiticica

A governadora Fátima Bezerra confirmou, através de vídeo gravado nas suas redes sociais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará o Rio Grande do Norte em 19 de março de 2025 para inaugurar a Barragem de Oiticica, localizada em Jucurutu, na região do Seridó potiguar.

A Barragem de Oiticica, concebida há mais de 70 anos e em construção desde 2013, tem capacidade para 598 milhões de metros cúbicos e inundará uma área de 8.000 hectares. O reservatório integra o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf) e deverá garantir segurança hídrica para cerca de 800 mil pessoas em 43 municípios potiguares, tornando-se o terceiro maior reservatório do estado.

A data escolhida para a inauguração, 19 de março, é o Dia de São José, considerado pelos sertanejos como o “santo das chuvas”. Tradicionalmente, acredita-se que, se chover nesse dia, o ano será de bom inverno, o que torna a ocasião ainda mais significativa para a população local.