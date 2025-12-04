O Governo do Estado consolida avanços estruturais e políticas públicas permanentes de enfrentamento às violências de gênero, por meio de ações articuladas entre educação, segurança pública, proteção social e fortalecimento da rede de atendimento. A Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH), realizou nesta quinta-feira (4), no Auditório Angélica Moura da SEEC, a abertura da campanha “RN Unido pelo Fim da Violência contra as Mulheres – 21 Dias de Ativismo: Feminicídio Zero”. O evento reuniu representações municipais e organizações da sociedade civil engajadas na defesa dos direitos das mulheres.

A governadora Fátima Bezerra participou da solenidade, reafirmando o papel do Estado na promoção da justiça e no enfrentamento às violências de gênero. Ela destacou que governar exige presença ativa e políticas concretas: “O Estado tem que estar presente para servir, proteger e ajudar. E eu não me preocupo só com discurso, não. Tem que agir com responsabilidade, com transparência e com compromisso público.”