Hemocentro de Mossoró reforça chamado para doação de sangue neste Dia Nacional do Doador

O Hemocentro de Mossoró faz um convite especial para a população neste Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, celebrado amanhã (25). A data marca um momento de reconhecimento aos doadores que, ao longo do ano, dedicam parte do seu tempo para salvar vidas e também reforça a necessidade urgente de manter os estoques de sangue em níveis seguros.

De acordo com Micheline Fernandes, Assistente Social do órgão, os meses de dezembro e janeiro representam um dos períodos mais críticos para o estoque de sangue. As festividades de fim de ano, férias, viagens e o veraneio diminuem consideravelmente o fluxo de doações, ao mesmo tempo em que a demanda por transfusões costuma aumentar.

Pacientes em tratamento de câncer, cirurgias, vítimas de acidentes e pessoas com doenças hematológicas dependem diariamente dessas doações. Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

“Esse período é sempre muito difícil. Entramos em dezembro, Natal, Ano Novo, depois janeiro com o veraneio. São meses em que os estoques sofrem uma queda grande. Por isso, reforçamos o convite ao doador para que compareça e nos ajude a atravessar esse momento”, destaca Mi Micheline.

Homenagem aos doadores: café da manhã, música e momentos de gratidão

Para celebrar o Dia Nacional do Doador, o Hemocentro preparou uma programação especial como forma de agradecimento a todos que ajudam a manter o serviço funcionando ao longo do ano. Nesta terça-feira, haverá: Café da manhã e café da tarde especiais, Ato religioso de gratidão, Apresentação de coral de igreja, Música ao vivo, Apresentação de um doador músico, Sorteio de brindes para os participantes

A iniciativa busca valorizar quem doa e, ao mesmo tempo, incentivar novos voluntários a se juntar a essa corrente do bem. “Cada doação salva vidas e faz toda a diferença”, reforça o Hemocentro.

Como doar:

O Hemocentro de Mossoró funciona de segunda a sexta, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 17h, e recebe doadores dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Requisitos básicos

Idade: entre 16 e 69 anos

Jovens de 16 e 17 anos precisam de autorização e presença dos responsáveis.

Pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado alguma vez antes.

Peso: mínimo de 50 kg.

Documento: apresentar documento oficial com foto.

Saúde: estar em boas condições de saúde.

Alimentação: estar bem alimentado (evitar alimentos gordurosos antes da doação).

Descanso: ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior.

Situações que impedem a doação temporariamente

Gripe, febre ou infecções agudas

Procedimentos odontológicos recentes

Vacinas recentes (varia conforme a vacina)

Tatuagem, piercing ou micropigmentação nos últimos 6 meses

Uso recente de alguns antibióticos

Gravidez e pós-parto (90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana)

Impedimentos definitivos

Hepatite após os 11 anos de idade (exceto hepatite A antes dos 11)

Doenças infecciosas sexualmente transmissíveis não tratadas

Uso de drogas ilícitas injetáveis

Doenças como HIV, HTLV, hepatites crônicas B e C, entre outras condições graves definidas pela triagem clínica.