Hemocentro de Mossoró reforça chamado para doação de sangue neste Dia Nacional do Doador
O Hemocentro de Mossoró faz um convite especial para a população neste Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, celebrado amanhã (25). A data marca um momento de reconhecimento aos doadores que, ao longo do ano, dedicam parte do seu tempo para salvar vidas e também reforça a necessidade urgente de manter os estoques de sangue em níveis seguros.
De acordo com Micheline Fernandes, Assistente Social do órgão, os meses de dezembro e janeiro representam um dos períodos mais críticos para o estoque de sangue. As festividades de fim de ano, férias, viagens e o veraneio diminuem consideravelmente o fluxo de doações, ao mesmo tempo em que a demanda por transfusões costuma aumentar.
Pacientes em tratamento de câncer, cirurgias, vítimas de acidentes e pessoas com doenças hematológicas dependem diariamente dessas doações. Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.
“Esse período é sempre muito difícil. Entramos em dezembro, Natal, Ano Novo, depois janeiro com o veraneio. São meses em que os estoques sofrem uma queda grande. Por isso, reforçamos o convite ao doador para que compareça e nos ajude a atravessar esse momento”, destaca Mi Micheline.
Homenagem aos doadores: café da manhã, música e momentos de gratidão
Para celebrar o Dia Nacional do Doador, o Hemocentro preparou uma programação especial como forma de agradecimento a todos que ajudam a manter o serviço funcionando ao longo do ano. Nesta terça-feira, haverá: Café da manhã e café da tarde especiais, Ato religioso de gratidão, Apresentação de coral de igreja, Música ao vivo, Apresentação de um doador músico, Sorteio de brindes para os participantes
A iniciativa busca valorizar quem doa e, ao mesmo tempo, incentivar novos voluntários a se juntar a essa corrente do bem. “Cada doação salva vidas e faz toda a diferença”, reforça o Hemocentro.
Como doar:
O Hemocentro de Mossoró funciona de segunda a sexta, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 17h, e recebe doadores dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Requisitos básicos
Idade: entre 16 e 69 anos
Jovens de 16 e 17 anos precisam de autorização e presença dos responsáveis.
Pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado alguma vez antes.
Peso: mínimo de 50 kg.
Documento: apresentar documento oficial com foto.
Saúde: estar em boas condições de saúde.
Alimentação: estar bem alimentado (evitar alimentos gordurosos antes da doação).
Descanso: ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior.
Situações que impedem a doação temporariamente
Gripe, febre ou infecções agudas
Procedimentos odontológicos recentes
Vacinas recentes (varia conforme a vacina)
Tatuagem, piercing ou micropigmentação nos últimos 6 meses
Uso recente de alguns antibióticos
Gravidez e pós-parto (90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana)
Impedimentos definitivos
Hepatite após os 11 anos de idade (exceto hepatite A antes dos 11)
Doenças infecciosas sexualmente transmissíveis não tratadas
Uso de drogas ilícitas injetáveis
Doenças como HIV, HTLV, hepatites crônicas B e C, entre outras condições graves definidas pela triagem clínica.