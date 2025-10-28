Profissionais da comunicação discutem inovações e desafios no MídiaTalks, em Natal

O futuro da comunicação potiguar esteve no centro das discussões da primeira edição do MídiaTalks, realizada nesta terça-feira (28), em Natal. O evento reuniu especialistas, publicitários, jornalistas e representantes de veículos de todo o país para refletir sobre as mudanças no setor e os impactos das novas tecnologias na forma de produzir e consumir informação.

Promovido pelo Sindicato das Empresas de Rádio, Televisão, Jornais, Portais e Revistas do Rio Grande do Norte (Midiacom-RN) em parceria com o Sindicato das Agências de Propaganda do RN (Sinapro-RN), o encontro propôs uma imersão em temas como inovação, criatividade e inteligência artificial aplicadas à comunicação.

Reencontro do mercado e novos horizontes

Para o presidente do Midiacom-RN, Thiago Lajus, o MídiaTalks representa uma retomada importante para o setor. Segundo ele, após o período da pandemia, o mercado de comunicação perdeu o hábito de se reunir com frequência, e eventos como esse ajudam a fortalecer o diálogo e a cooperação entre os profissionais.

“O nosso objetivo é reconstruir esses espaços de troca e reflexão. A comunicação passa por mudanças profundas: o público está mais disperso, as plataformas se multiplicam e a inteligência artificial surge como aliada na produção e análise de conteúdo. Precisamos entender esse novo cenário e nos preparar para ele”, destacou Lajus.

Ele também adiantou que o MídiaTalks é o primeiro de uma série de encontros que devem ser promovidos futuramente, com a ideia de ampliar o público e envolver novos talentos, incluindo estudantes e curiosos que desejam conhecer melhor o universo da comunicação.

Painéis e palestras destacam tendências e tecnologia

A programação foi marcada por dois painéis e duas palestras que abordaram as principais tendências do mercado.

O primeiro, “TV 3.0: o novo ecossistema da televisão brasileira”, reuniu Fernando Fischer (SBT), Patrícia Rego (Globo), André Dias (Record) e Caio Luiz de Carvalho (Bandeirantes). O debate tratou da implantação da TV 3.0, tecnologia que vai integrar internet e transmissão convencional, oferecendo conteúdos interativos e uma nova experiência ao telespectador.

O decreto que regulamenta a TV 3.0 foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em agosto deste ano, e a previsão é de que o novo modelo comece a funcionar em junho de 2026. Os participantes também discutiram como essa transformação pode impactar o cenário da mídia no Rio Grande do Norte.

Entre as palestras, destaque para o “Cannes Lions Road Show”, apresentado por Alexis Pagliarini, fundador da Criativista ESG4, que compartilhou os principais insights e campanhas premiadas no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, referência mundial na área.

Já o publicitário Rapha Borges, diretor criativo da Tiger.ai, trouxe o tema “CrIAtividade para Humanos”, abordando a importância de utilizar a inteligência artificial como suporte à criação — uma ferramenta que potencializa ideias, e não um substituto da mente humana.

Encerrando a programação, o painel “Rádio: inovação, digitalização e o papel do rádio no ambiente multiplataforma” contou com a presença de Marcelo Eduardo (Rede Jovem Pan Sat) e Luiz Benite (Grupo Massa/SBT), que discutiram o futuro do rádio diante das transformações digitais e do consumo multiplataforma.

Conexão e aprendizado coletivo

Cerca de cem convidados participaram do evento, entre representantes de veículos de comunicação, agências de publicidade, anunciantes, autoridades e lideranças do setor.

Mais do que um encontro técnico, o MídiaTalks se consolidou como um espaço de aproximação, aprendizado e inspiração, reafirmando o papel da comunicação como ferramenta essencial para conectar pessoas, marcas e ideias em tempos de constante transformação.