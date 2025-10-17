Operação integrada com a Sefaz-RN apreende mais de R$ 1 milhão em mercadorias irregulares

Ao longo da semana, de 13 a 17 de outubro, a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (Sefaz-RN) participou da XXII Operação Temática de Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco e a Saúde Pública (OTEFIS), coordenada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação contou com a colaboração de outras cinco instituições e resultou na apreensão de mais de R$ 1,1 milhão em mercadorias com documentação fiscal irregular — o que representa uma recuperação aproximada de R$ 500 mil aos cofres públicos.

Cerca de 40 servidores da Sefaz-RN — sendo 20 auditores fiscais e 16 técnicos — atuaram em quatro pontos estratégicos do estado, fiscalizando milhares de veículos de passeio e de carga. A operação também foi realizada de forma simultânea na Paraíba, reforçando a importância da cooperação interestadual no enfrentamento a delitos que prejudicam a arrecadação e colocam em risco a saúde da população.