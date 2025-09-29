Pecuária leiteira no RN atinge média diária de produção em torno de um milhão de litros, aponta IBGE

O Rio Grande do Norte quase dobrou, em quatro anos, o valor em Reais da produção de leite, segundo dados da Pesquisa da Pecuária Municipal, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), edição de 2024.

O levantamento mostra que em 2020 a produção anual saiu de cerca de R$538 milhões para mais de R$981 milhões em 2024, em todo o Estado. Um dado significativo para o setor que mostra a importância da pecuária leiteira para a economia.

Com relação ao ano anterior (2023), o aumento na produção no Estado foi de 2,4% em volume de litros. Neste último levantamento, no ano passado, o volume da produção anual atingiu 394,5 milhões de litros de leite, o que representa uma média diária de 1,09 milhão de litros.

Na mesma faixa de produção do Rio Grande do Norte estão os estados do Pará, do Tocantins, de Alagoas e do Rio de Janeiro. No Nordeste, o RN fica à frente do Maranhão, Piauí e Paraíba.