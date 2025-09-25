Igreja de Belém terá missas em inglês, espanhol, francês e Libras no Círio e na COP30

Por Natalia Zimbrão

ACI Digital

A basílica santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém (PA), terá missas em inglês, espanhol, francês e libras durante o Círio de Nazaré, em outubro, e a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro.

Segundo o santuário, “para os turistas estrangeiros, participar das celebrações em seu próprio idioma permite uma vivência profunda da devoção mariana, o que promove um intercâmbio cultural rico e significativo”.

O Círio de Nazaré é uma manifestação religiosa em honra a Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará. Acontece no segundo domingo de outubro, neste ao dia 12, com a participação de 2 milhões de pessoas. Além dessa grande procissão, o Círio conta com uma programação que se estende durante todo o mês de outubro, com missas e procissões.

A COP 30 vai acontecer de 10 a 21 de novembro, em Belém. “De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da Conferência. Deste total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada ‘família COP’, formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros”, diz o site da Presidência da República.

As missas em diferentes idiomas na basílica de Nazaré acontecerão nas seguintes datas para o Círio, sempre às 19h30: 29 de setembro, em português e libras; 1 de outubro, em francês; 2 de outubro, em inglês; 3 de outubro, em espanhol. Para a COP, as missas serão: 3 de novembro, em português e libras, às 19h30; 10 de novembro, em espanhol, às 19h30; 15 de novembro, em inglês, às 19h; 21 de novembro, em francês, às 19h30.

Além das celebrações, haverá também confissões e visitas guiadas no Memória de Nazaré nos respectivos idiomas.