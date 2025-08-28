Hospital da Mulher, em Mossoró, realiza primeira cirurgia neonatal

O Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró, deu mais um passo na disponibilização de serviços de saúde para o interior do Rio Grande do Norte. A equipe do centro cirúrgico da unidade realizou, nesta quinta-feira (28), a primeira cirurgia neonatal da unidade.

O procedimento foi feito em um recém-nascido com apenas quatro dias de vida. A medida só foi possível após a entrega, no dia 20 passado, dos novos serviços do Hospital da Mulheres por parte do Governo do Estado e da Secretaria de Estado da Saúde Pública, com apoio do Ministério da Saúde.

Entre outras áreas, o Governo inaugurou este mês 10 leitos neonatais, sendo cinco de UTI e cinco de cuidados intermediários, além de toda área de obstetrícia. Já há pouco mais de um ano passado tinha entregue o centro cirúrgico, que teve seu primeiro procedimento realizado no dia 13 de agosto de 2024, então com foco nas urgências pediátricas e ginecológicas.