HISTÓRICO AMOL 37 ANOS – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

HISTÓRICO AMOL 37 ANOS

A Academia Mossoroense de Letras – AMOL, foi idealizada pelos intelectuais, Vingt-un Rosado, Raimundo Soares de Brito, Benedito Vasconcelos Mendes e Paulo de Medeiros Gastão.

Sua primeira Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e os sócios fundadores, foram eleitos por aclamação em 25 de setembro de 1988, em sessão solene. Na mesma ocasião foram também aprovados, por aclamação, os Estatutos da associação.

A AMOL segue os moldes da Academia de Letras Francesa, tendo 40 cadeiras, um presidente, seus secretários e comissões, que tratam dos assuntos internos da instituição. As reuniões são periódicas e pré-definidas pela Amol.

A Academia Mossoroense de Letras é composta por 40 (quarenta) patronos que, de uma forma ou de outra, muito contribuíram para com esta cidade e município de Mossoró – Estado do Rio Grande do Norte; seja no sentido cultural, histórico ou através do seu empório comercial, dentre outros.

O mestre Jerônimo Vingt-un Rosado Maia foi homenageado numa Sessão Solene de Fundação da Academia Mossoroense de Letras (AMOL), na sede que havia sido recém-criada na Academia Norte Rio-grandense de Ciências (ANOCI), que outrora ficava nas instalações do Campus Central da Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM), atual Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

A comissão idealizadora da AMOL foi composta por ele, Benedito Mendes, o inolvidável Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, o historiador e pesquisador Raimundo Soares de Brito e o intelectual Paulo de Medeiros Gastão.

No dia 25 de setembro de 1988, se faziam presentes ao evento o prefeito de então, Jerônimo Dix-huit Rosado Maia; o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, Enélio Lima Petrovich; o presidente do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, Dr. Elder Heronildes da Silva, e toda intelectualidade local como representante dos futuros membros e imortais da citadina Academia. Nesse contexto, “foram eleitos por aclamação a primeira Diretoria Executiva, o primeiro Conselho Consultivo e os sócios fundadores da nova entidade cultural. Os Estatutos da AMOL previamente redigidos e distribuídos com os futuros sócios também foram aprovados por unanimidade.”

Concluído o evento da sessão magna, todos estavam eufóricos com a ideia da honrosa entidade, no coquetel de confraternização. Agora, com esta nova instituição cultural, todos estavam conscientes de que a cultura mossoroense teria um grande impulso, eles apostavam num soerguimento da vida cultural da cidade.

Portanto, fundada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de mil e novecentos e oitenta e oito, a Academia Mossoroense de Letras, fruto do esforço e da inteligência de homens comprometidos com os costumes, a cultura e a história mossoroense vem desempenhando um papel importantíssimo no seio da sociedade local. No dizer de Benedito: “é uma entidade viva, atuante, que produz livros e outros trabalhos literários em grande quantidade e de excelente qualidade, graças à inteligência e à competência de seus sócios.”

Após anos de existência, nossa Academia Mossoroense de Letras, esteve à frente de sua presidência três personalidades célebres locais: Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, Raimundo Soares de Brito e está sob o comando do Dr. Elder Heronildes da Silva.

A imortalidade do escritor convive não em uma existência física perpétua, mas no legado duradouro de suas obras, que continuam a influenciar e inspirar leitores através do tempo, perpetuando a memória e o pensamento do autor no imaginário coletivo. Essa forma de eternidade literária é conquistada pela capacidade da escrita de transcender a morte, criando uma conexão entre o criador e as gerações futuras, como se o escritor se tornasse uma parte viva do pensamento e da cultura de outras pessoas.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo