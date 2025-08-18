ANIVERSARIANTES – MINHAS FILHAS– Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – A decisão

Na vida, precisamos decidir não caminhar sobre a sombra de ninguém, e dependem apenas de si mesmo. Pois, se eu fracassar ou for bem-sucedido, pelo menos eu tentei e vivi como acreditava. Por isso, não importa o que são capazes de tirar de mim, só não tiram a minha dignidade. (Escritor: Ricardo Alfredo)

ANIVERSARIANTES – MINHAS FILHAS

Minhas filhas, hoje é um dia especial, um dia que marca o início das suas jornadas rumo a um novo ciclo de vida. Neste dia, gostaria de expressar todo o amor e admiração que sinto por vocês. Hoje, quero apenas lembrar que vocês são uma dádiva divina, um raio de sol que ilumina a minha vida.

Vocês completam mais um ano de vida e parece que foi ontem que vocês nasceram, mas o tempo voa e agora já são jovens cheias de sonhos e vontades.

Minhas filhas, quero que saibam que amo vocês do fundo do meu coração. E que as bençãos do Eterno sigam o seu caminhar na jornada da vida. Eis o meu pedido ao Eterno sobre vocês: O Senhor te abençoe e te guarde; O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. (Números 6:24-26)

ENCONTRO DE LIDERANÇAS SOCIAIS DE MOSSORÓ

Dando continuidade ao ano acadêmico Zélia Macedo Heronildes, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS em parceria com a Frente Integrada das Associações Comunitárias do Município de Mossoró – FIACMM, realizou o seminário ENCONTRO DE LIDERANÇAS SOCIAIS DE MOSSORÓ, o qual teve a participação dos acadêmicos José Wellington Barreto, Antônio Clóvis Vieira, Antônio Marcos de Oliveira, Sérgio Fernandes

Coelho, Afrânio de Oliveira Leite, Ricardo Alfredo de Souza e Lúcio Ney de Souza, e com a palestras da secretária de cultural Janaína Holanda, representante do prefeito de Mossoró, Esdras Marchezan, pró-reitor de extensão e representante da Magnificai Reitora Cecilia Raquel Maia Leite, Sérgio Fernandes Coelho – Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Antônio Clóvis Vieira – presidente do Rotary Clube Mossoró e José Maria do Vale Fernandes, a ACJUS realizou, o ENCONTRO DE LIDERANÇAS SOCIAIS DE MOSSORÓ – contou com a participação de 40 lideranças, representando 16 bairros de Mossoró, sendo importante destacarmos as presenças de Antônio Filemom Rodrigues Pimenta, Presidente da AMOL e Margarete Freire, presidente da AFLAM.

Com vários temas na pauta, principalmente no tocante a regularização jurídicas das entidades comunitárias e a possibilidade de formalização de parcerias com a Prefeitura, ACJUS, OAB e ROTARY CLUB, o seminário também debateu sobre políticas de qualificação profissional e geração de renda, segurança pública, educação, limpeza urbana, pessoas em vulnerabilidades social, transportes públicos, saúde, cultura e artes, além de outras pautas pertinentes ao interesse da coletividade social mossoroense e regional.

Ao final do encontro, os presentes foram informados da disposição da ACJUS, Prefeitura de Mossoró, Governo do RN, AMOL, AFLAM, ROTARY, UERN e OAB no tocante a formalização de parcerias com as entidades sociais presentes, sendo encaminhadas diversas solicitações de encontros para novas deliberações nesse sentido. Fotos: Valmir Alves, Eriberto Monteiro e Roberto Barreto

INFORMATIVO ACJUS

Como amplamente anunciado, sábado, 23/08, o confrade Petronilo Hemetério Filho, estará completando 90 anos de vida.

Natural de Patu e mossoroense por adoção, Petronilo foi vereador em Patu por várias legislaturas, professor, empresário, escritor, líder classista dos agropecuaristas, representante do INSS, membro do instituto histórico e geográfico do RN, fundador da Academia Patuense de Letras (APLA) e sócio fundador da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró (ACJUS), tendo uma folha de serviços prestados a cultura e artes de Patu e do RN.

ACJUS e união com a APLA, realiza sábado, dia 23/08, às 19h – no Plenário da Câmara Municipal de Patu, uma sessão conjunta em homenagem ao nosso amigo e confrade Petronilo Hemetério Filho.

Estamos organizando uma representação da ACJUS, quando deveremos comparecer com nossa indumentária formal.

Sairemos às 17h do PCAMMM, e retornaremos logo após ao encerramento da sessão.

Já estão confirmados:

1.José Wellington Barreto,

2.Bruno Ernesto Clemente,

3.Manoel Mário de Oliveira,

4.Francisco Canindé Maia,

5. Francisco Péricles de Amorim,

Vamos dividir o espaço em nossos carros, portanto, quem tiver carro e condições de ir, confirme por aqui. Temos até sábado pela manhã para nos organizarmos. José Wellington Barreto – Diretoria

SANTA LUZIA SERÁ HOMENAGEADA COM ESTÁTUA NO MUSEU DO SERTÃO DE MOSSORÓ

Monumento terá 11,5 metros de altura e pesará 15 toneladas; obra é fruto do talento do artesão Bibiu, natural de Lajes.

PALCO DO AUDITÓRIO ACADÊMICO ELDER HERONILDES DA SILVA.

REUNIÃO COM O DIRETOR DO SESC MOSSORÓ

ACJUS – hoje, 14/08 – reunião com o diretor do SESC Mossoró, Ivanaldo Júnior, sobre parceria Cultural e Social.

VELHOS TEMPOS, BELOS DIAS

João Almino, Dorian Jorge Freire, Caio César Muniz e João Batista Cascudo Rodrigues.

Elder Heronildes, Gonzaga Chimbinho e Felipe Caetano – 2007.

João Almino Presidente da União Caixeiral, na festa de concludentes do curso de contabilidade. Ao microfone Elder Heronildes.

Joana Darc Coelho e Nilson Brasil comemorando os 50 anos do Lions Clube Mossoró Abolição – 2017

“DIX-SEPT SOBRINHO”, MARIA LÚCIA E LÚCIA HELENA

“Dix-Sept Sobrinho” provavelmente se refere a Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia Sobrinho, um médico pediatra aposentado e professor da UERN, além de presidente da Fundação Vingt-un Rosado. Ele também é filho de Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia, político que dá nome ao município de Governador Dix-Sept Rosado no Rio Grande do Norte.

POETA – Pensador

16/08/2021

PALESTRA NO ROTARY

XXI JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO

XXI JORNADA CULTURAL DO MUSEU DO SERTÃO – 2

Promoção: Museu do Sertão

Local: Salão de Eventos do Museu do Sertão.

(Fazenda Rancho Verde, às margens da Estrada da Alagoinha, a 4 km da cidade de Mossoró-RN)

Data: 31 de agosto (domingo) de 2025

Horários:

8:00 às 9:00 horas

– Missa de Ação de Graças, celebrada pelo Padre Agostinho Justino dos Santos, Capelão da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro. Cerimoniária: Empresária Zilene Medeiros

9:00 às 9:30 horas

– Bênção da Imagem Monumental Evocativa de Santa Luzia pelo Sacerdote Agostinho Justino dos Santos* Cerimoniária: Empresária Zilene Medeiros. * Orador: Professor Marcos Araújo

9:30 às 10:00 horas

– Hino Nacional Brasileiro e Hino do Museu do Sertão, interpretados pela Juíza de Direito, Escritora e Cantora Welma Maria Ferreira de Menezes.

10:00 às 11:00 horas

– Lançamento do livro “CRÔNICAS SERTANEJAS”, de autoria do Prof. Benedito Vasconcelos Mendes.

– Apresentação do escritor e Procurador Federal Lívio Oliveira.

11:00 às 12:00 horas

– Visita aos 12 pavilhões do acervo do Museu do Sertão, guiada pelo Prof. Benedito Vasconcelos Mendes e pela Pedagoga Susana Goretti Lima Leite.

12:00 às 13:00 horas

– Apresentações culturais e lazer.

GRANDE FESTA

ACONTECEU…

EM 17 DE AGOSTO DE 2007 – Inauguração e fundação da Academia Feminina de Letras e Artes de Mossoró – AFLAM, na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, na Praça da Redenção Dorian Jorge Freire, com a participação de mulheres em diversas áreas: escritoras, desenhistas, jornalistas, musicista, atrizes, poetisas e enfim todas as mulheres que tivessem talento nas letras e artes. A ideia principal da criação dessa entidade foi da poetisa Maria de Fátima de Castro, com o apoio das instituições culturais Instituo Cultural do Oeste Potiguar e Comissão Mossoroense de Folclore.

HISTÓRIA VIVA

EM 17 DE AGOSTO DE 1962 – O Prefeito de Mossoró, Antônio Rodrigues de Carvalho recebeu das mãos do rotariano Francisco Sena, a chave simbólica da Escola Rotary, que a partir deste dia passou a ser mantida pelo governo municipal. Neste mesmo dia o então gestor municipal fez a autorização das obras de reparo no edifício da Escola, cujo quadro de funcionários foi ampliado. Esta Escola Rotary foi inaugurada em 10 de março de 1957 e passou por uma reforma completa em sua estrutura, na gestão da então Prefeita Maria de Fátima Rosado Nogueira.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

(https://www.youtube.com/channel/UCAT4ZyYVdnEDmSDhB2ePw1Q)

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore comigo o salmo 51

Este salmo é uma oração de arrependimento, onde o escrito e Rei Davi, roga ao eterno perdão pelo pecado com Bate-Seba e o assassinato de Urias. É um clamor por perdão, purificação e restauração da comunhão com Deus. Este salmo apresenta a caráter pecaminosa do ser humano, a santidade de Deus e a necessidade da graça divina para a restauração espiritual.

Convido a ler e oração comigo.

¹ Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.

² Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado.

³ Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.

⁴ Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares.

⁵ Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.

⁶ Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.

⁷ Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais branco do que a neve.

⁸ Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste.

⁹ Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades.

¹⁰ Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.

¹¹ Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.

¹² Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário.

¹³ Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.

¹⁴ Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça.

¹⁵ Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor.

¹⁶ Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria; tu não te deleitas em holocaustos.

¹⁷ Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.

¹⁸ Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade; edifica os muros de Jerusalém.

¹⁹ Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas; então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. (Salmos 51:1-19)