Volume aumenta e água da transposição caminha para Oiticica

O volume de água no Rio Piranhas no ponto de captação da adutora Manoel Torres aumentou de ontem para hoje (15), atingiu 3,80 metros na régua de medição e começou a transpor o muro do lago, num visual parecido com sangria de açude. De Jardim de Piranhas, a água segue para a Barragem Oiticica, num percurso aproximado de 30 quilômetros.

Pela manhã, equipes do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e do Governo do Estado fizeram uma visita técnica para colher informações sobre o volume de água da transposição que está chegando ao Rio Grande do Norte.