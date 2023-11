17 bairros de Mossoró têm abastecimento reduzido

A adutora Jerônimo Rosado está enviando água para Mossoró na manhã desta sexta-feira (24). Os bairros atendidos pela adutora devem ter normalização em 48 horas. No final da tarde de quinta-feira (23), a Caern identificou por meio de funcionário que passava pelo local o rompimento em tubulação da adutora na rua Lourinho Machante no Alto de São Manoel. O problema foi causado por escavação de obra de supermercado e não foi comunicado oficialmente. Equipe da Companhia foi mobilizada emergencialmente e conseguiu executar o serviço e religar o sistema.

Toda obra que envolva escavação deve ser feita em conjunta com órgãos que possuem redes no subsolo das cidades. Não só a Caern deve ser procurada como os demais órgãos que possuem tubulação em subsolo, pois o rompimento provoca danos não só local, mas a diversas comunidades. Em Mossoró, para averiguação de redes deve ser feita consulta nos escritórios de atendimento ao público localizados nos bairros Alto de São Manoel, Santa Delmira, no Bom Jardim, Aeroporto e Central do Cidadão.

As áreas mais afetadas com a parada temporária da adutora são: Sumaré, Liberdade I e II, Nova Vida, Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Barrocas, Bom Jardim, parte do Santo Antônio, Abolição III e IV, parte de Nova Betânia e Santa Delmira.