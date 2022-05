16ª edição da Feira do Livro de Mossoró é marcada pela diversidade

Se em meio aos estandes distribuídos pelo Campus da Uern a variedade de títulos e gêneros de obras é um dos atrativos da Feira do Livro de Mossoró, a diversidade entre o público visitante tem sido também uma das marcas do evento. Com 50 horas de programação, que se encerram nessa sexta-feira, 6, a 16ª edição da feira tem reunido interessados de todas as idades da comunidade acadêmica e da população em geral.

Estudante do Curso de Letras-Língua Portuguesa do Campus de Mossoró, Yasmim Moura é uma das visitantes que aponta a pluralidade de livros como um dos atrativos da feira. “Nas outras edições, eu não tinha achado tanta variedade”, destacou a estudante, que aproveitou o fato de o evento ser realizado no campus para ir aos estandes com colegas de turma na manhã desta quinta-feira.

Em um dos estandes visitados por Yasmim, outra participante havia percorrido uma distância maior para estar no campus. Promotora da editora La Fonte, Jéssica dos Reis viajou de São Paulo para participar da Feira – primeiro evento do gênero do qual participou na região Nordeste. “Uma coisa que estranhei foi o calor. Saí de São Paulo com 13 graus. Quando cheguei no aeroporto em Mossoró já senti a diferença”, brincou a expositora, cujo estande está localizado em um dos blocos da Faculdade de Ciências Econômicas (Facem).

Compondo boa parte do público da feira, crianças e adolescentes têm visitado a maior parte dos estandes. “Eu sempre fui influenciada a ler desde criança e acho que isso me ajudou em algumas coisas na vida, principalmente em relação a ter a mente mais aberta, buscar ter outra visão das coisas”, relatou a professora Edilene Félix, que visitou ao campus da Uern na noite de quarta-feira junto da filha, de dois anos.

“É muito importante esse contato com os livros físicos para as crianças. Eles oferecem coisas que o mundo virtual não pode dar”, destacou a funcionária pública Rafaela Burlamaqui, que tentava acompanhar o pique do filho de 7 anos entre os estandes com livros infantis.

A 16ª Feira do Livro de Mossoró segue até sexta-feira com cerca de 15 livrarias e editoras do Rio Grande do Norte e de outros estados, contando com mais de 50 horas de programação cultural e literária. Nas quinze edições anteriores, o evento já reuniu mais de 800 mil visitantes, trazendo a Mossoró diversos nomes ilustres da literatura brasileira.