COBRANÇA

Bolsonaristas do Rio Grande do Norte, tendo à frente o senador Rogério Marinho, cobram do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra e ex-prefeito de Natal, Álvaro dias, maior participação em defesa do projeto de anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro.

POSIÇÃO

O senador Rogério Marinho tem reiterado não aceitar que os candidatos que se dizem de direita tenham posição política, no Rio Grande do Norte, diferente da assumida em nível nacional. São oposição à governadora, mas estão em partidos que apoiam o presidente Lula.

PLANO DE CARGOS

A governadora Fátima Bezerra encaminhou mensagem à Assembleia Legislativa propondo a implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Pessoal Administrativo da Secretaria da Educação. A ausência do plano compromete a valorização desses servidores.

VETO

A governadora Fátima Bezerra vetou regra aprovada na Assembleia Legislativa que obrigava o Governo do Estado a pagar pelo menos 50% das emendas parlamentares de 2026 até o mês de junho – ou seja, antes do período eleitoral. Cada deputada poderia indicar R$ 4,5 milhões.

CANDIDATURA

A tentativa de levar o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, para o PcdoB deixando o PSD, é mais uma estratégia para o esvaziamento da candidatura à reeleição de Zenaide Maia. Na Federação, Carlos Eduardo poderá ser beneficiado com os votos de Natália Bonavides.

ENTENDIMENTOS

O ex-senador Jean Paul Prates voltou a dialogar com os antigos companheiros do partido dos trabalhadores. Poderá mudar de legenda, mas permanecerá no mesmo agrupamento ideológico, PV, PSB ou PDT.

MEDICINA

Mais uma faculdade de medicina para nosso estado. Como Mossoró, Natal também terá três faculdades de medicina. O primeiro Vestibular do curso de Medicina da UNI-RN será a partir do dia 10 de agosto, sendo oferecidas 240 vagas, 120 no turno diurno e 120 no noturno.

CASSAÇÃO

Um dos jornais mais conservadores do país, “O Estado de São Paulo” divulgou na última quarta-feira um editorial incisivo, “Eduardo Bolsonaro tem de ser cassado, por atuar deliberadamente para prejudicar o Brasil.”

TARIFAÇO

O presidente Lula almoçou com governadores da região Nordeste na terça-feira (5/8), em Brasília, para discutir o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a importações brasileiras. Comprometeu a apresentar compensações aos setores atingidos.

POSSE

O Ativista potiguar Ivan Baron tomou posse como integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, mais conhecido como Conselhão da Presidência. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira (6), no Palácio do Itamaraty.

