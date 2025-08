Governo empossa três novos integrantes da gestão estadual

A governadora Fátima Bezerra deu posse a três novos gestores para compor a administração do Governo do Estado, sendo eles o secretário Extraordinário de Assuntos Federativos, Luciano Santos; o novo diretor-presidente da CAERN, Sérgio Rodrigues; e o subsecretário do Turismo, Dácio Galvão. A solenidade ocorreu nesta segunda-feira (04), na Escola de Governo do Centro Administrativo e foi acompanhada por secretários, deputados, vereadores e prefeituras municipais.

“Estamos comemorando essa contribuição para três áreas muito importantes, que é a atuação federativa, o saneamento básico e o turismo”, afirmou a governadora Fátima Bezerra. “Foram escolhas que levaram em conta o preparo técnico, a seriedade, a ética, o espírito público, e sobretudo o amor pelo povo do Rio Grande do Norte e a vontade de arregaçar as mangas e trabalhar cada vez mais em prol do desenvolvimento do nosso Estado”, complementou Fátima.