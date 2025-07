Mossoró recebe mutirão de documentação voltado às trabalhadoras rurais no dias 29 e 30 de julho

Como forma de garantir que a mulher do campo acesse direitos básicos, o Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (Sedraf/RN), realizará mais uma edição do Programa Estadual de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural (PEDMTR). O mutirão ocorrerá nos dias 29 e 30 de julho, na sede da Associação de Apoio à Promoção Humana do Jucuri, na zona rural de Mossoró, e oferecerá emissão gratuita de documentos de identidade.

Nesta edição, em parceria com o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep/RN), serão emitidas 200 carteiras de identidades para trabalhadoras rurais e seus familiares. Na terça-feira (29), o atendimento ocorrerá das 8h às 17h e 150 fichas de atendimento serão distribuídas, já na quarta-feira (30), ocorrerão 50 atendimentos, das 8h ao meio-dia.