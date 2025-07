Número de mulheres responsáveis por domicílios no RN é maior que no Brasil

A participação das mulheres no mercado de trabalho do Rio Grande do Norte marca avanços significativos no período de dez anos. Em terras potiguares dois dados são relevantes: o número de mulheres responsáveis por domicílios e também à frente de cargos de chefia superou os números nacionais.

No RN, a proporção de mulheres responsáveis por domicílios era de 56,4% em 2024 comparada a 2014, de 37,6%, e acima da média do país (51,%), em 2024.

Também nos cargos de chefia as mulheres estavam à frente no RN. Elas eram 44,9% em 2024 enquanto no Brasil a proporção foi de 39,2%.

Os dados foram organizados pelo Boletim do Observatório do Trabalho e de Políticas Sociais no Rio Grande do Norte, do Governo do Estado/SETHAS RN e DIEESE. São informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e compara o último trimestre de 2014, 2019 e 2024.