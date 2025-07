Casamento de “contos de fadas”, com protestos

Ney Lopes

[ [email protected] ]

No final da última semana, o fundador da Amazon, Jeff Bezos,61, (a terceira pessoa mais rica do mundo) e a jornalista Lauren Sánchez, 55, casaram-se na pequena ilha privativa de San Giorgio Maggiore, em Veneza, acompanhados pelo canto de Matteo Bocelli, filho do tenor italiano Andrea Bocelli. Bezos ficou noivo de Sánchez em 2023, quatro anos após o fim de seu casamento de 25 anos com a romancista e filantropa MacKenzie Scott.

As festividades duraram três dias. Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, a rainha Rania da Jordânia, Oprah Winfrey, Kris Jenner e Kim e Khloé Kardashian, assim como Ivanka Trump e Jared Kushner, estavam entre as celebridades presentes.

“Com cartazes sem espaço para Bezos”, moradores de Veneza protestaram contra a ocupação da cidade com o o turismo em massa. Alegaram que o crescimento explosivo do turismo está tornando a cidade inabitável e dos riscos das mudanças climáticas. Em Paris, o Museu do Louvre fechou as portas por um dia, contra o descontrole do turismo. O prefeito de Veneza defende o turismo e diz que os “visitantes” são mais venezianos do que os manifestantes. Esse tipo de protesto cresce na Europa.

As núpcias de Bezos caracterizaram verdadeiro “casamento de fadas”, com custos estimados em US$ 56 milhões, segundo a Reuters, mas não fará nem cócegas na sua fortuna, estimada em US$ 237 bilhões (R$ 1,3 trilhão). Esse valor corresponde em mais de 600 vezes o custo médio de um casamento nos EUA, que gira em torno de US$ 33.000.O bilionário doou quase US$ 3,6 milhões (R$ 19,8 milhões) a três organizações da cidade.

Na cerimônia, a noiva estava com um vestido de gola alta e um véu de tule e renda da Dolce & Gabbana, usado por Sophia Loren para se casar com Cary Grant no filme Houseboat, de 1958. Nas outras comemorações do casamento, ela usou os seus costumeiros decotes, com fenda lateral, ousados e profundos, que já chamou a atenção de Mark Zuckerberg, 41, magnata e empresário norte-americano.

O jornal britânico “The Guardian” anotou algumas curiosidades sobre o casamento de Bezos. A soma dos patrimônios dos convidados foi estimada em US$ 435 bilhões. O preço médio de um quarto dos hotéis reservados pelo casal para os convidados é de US$ 2.000 por noite (R$ 11.000). Isso representa cerca de US$ 900.000 (R$ 4,95 milhões) para três noites, considerando aproximadamente 150 quartos reservados.

O buffet foi assinado pelo chef Fabrício Mellino, do restaurante Quattro Passi, com três estrelas Michelin, localizado em Nerano, perto de Nápoles. O preço é de cerca de US$ 1.800 (R$ 9.900) por pessoa, para esse tipo de serviço. O restaurante ficou fechado por quatro dias e o custo da contratação totalizou cerca de US$ 1,1 milhão (R$ 6,05 milhões).

Além disso, o casal presenteou cada convidado com uma caixa de produtos e doces locais, incluindo taças e copos de cores vibrantes da Laguna~B, especialista em vidro de Murano, feitos a mão.

Realmente, um casamento extravagante!

Hoje na história:

Nascimento da filantropa britânica Diana Spencer, a princesa de Gales (60 anos).

Guerra Fria: o Pacto de Varsóvia é oficialmente dissolvido em uma reunião em Praga (30 anos).

Dia Mundial das Bibliotecas

1944 – Início da Conferência de Breton Woods, a criação do Fundo Monetário Internacional. A lei que determinou a união dos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro foi sancionada.

1979 – A Sony lançou o walkman.

1994 – Um novo plano econômico mudou a moeda brasileira do cruzeiro real para o real.

Curtinhas

Filme

Sob o Sol da Toscana – Prime Vídeo. De férias na Itália, uma americana compra quinta na Toscana e decide começar uma nova vida.

Presunto cru de primeira qualidade

O “presunto artesanal cru Cangaira”, produzido em Macaíba, RN, pelo empresário Mano Targino, atinge níveis de qualidade semelhantes ao prosciutto italiano e ao “jamón pata negra”. Vitória de uma empresa genuinamente potiguar, que se afirma no competitivo mercado global. A sugestão é que tenha um ponto de venda em Natal, não apenas do “presunto”, mas de outros produtos da fazenda de Mano Targino.

Balanço

A união de Álvaro Dias com Allyson Bezerra “balança” o coreto da política potiguar. Aliás, é uma questão lógica. Dois campeões de votos não podem ficar fora do processo eleitoral.

“Olho aberto”

Para o abastecimento de remédios no sistema de saúde municipal. A carência está aumentando.

A experiência de Vivaldo

Com muito quilômetros rodados na política local, conclui o deputado Vivaldo Costa: “Quando foi candidata

à reeleição a governadora Fátima Bezerra se elegeu no primeiro turno, com mais de um milhão de votos. Agora, tem a mesma base eleitoral e está entre os nomes melhor posicionados para o senado”.