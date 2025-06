O Governo do Rio Grande do Norte oficializou, nesta sexta-feira (27), a doação de um terreno à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) para construção da nova sede do campus de Assú. A governadora Fátima Bezerra sancionou a lei que autoriza a transferência do imóvel, localizado na Rua José Cortez Cabral, bairro Janduís, em cerimônia realizada na sede da Reitoria, em Mossoró.

A medida atende a uma demanda histórica da população do Vale do Açu e representa um marco na expansão e interiorização do ensino superior público no estado. O terreno será destinado exclusivamente à UERN, com cláusula de reversão em caso de descumprimento da finalidade.

Durante a solenidade, a governadora também oficializou a recondução da professora Cicília Maia ao cargo de reitora da universidade, agora em nomeação direta, sem lista tríplice, conforme estabelece a Lei Estadual nº 10.998/2021. O professor Chico Dantas assumirá a vice-reitoria. A posse ocorrerá em 28 de setembro, durante a celebração dos 57 anos da UERN.

Em seu discurso, Fátima Bezerra destacou a importância da autonomia universitária e a ampliação do acesso à educação superior. “Estamos fortalecendo o papel da UERN como instrumento de desenvolvimento regional. Com infraestrutura adequada, poderemos ampliar vagas, cursos e oportunidades para a juventude do Vale do Açu”, afirmou.

A reitora Cicília Maia celebrou o momento: “Essa doação é um passo histórico para a UERN. Teremos uma estrutura própria e moderna para ampliar nosso impacto social e acadêmico. A universidade hoje vive uma nova fase, com autonomia, reconhecimento e projetos de expansão em andamento”.

A deputada estadual Isolda Dantas também participou da cerimônia e ressaltou a importância dos investimentos na universidade. “Destinamos mais de meio milhão em emendas para o campus de Assú. Equipamos o curso de Rádio e TV, que já vem se destacando nacionalmente”, disse.

*Oferta de cursos*

A nova unidade fortalecerá a oferta de cursos de graduação, como Ciências Econômicas, Geografia, História, Letras e Pedagogia; programas de pós-graduação, como o PROFLETRAS e o futuro mestrado em Geografia; além da implantação do Complexo Tecnológico do Vale do Açu e ações de formação docente pelo PARFOR. Mesmo antes da oficialização da doação, a universidade já iniciou o planejamento técnico para ocupação do espaço, incluindo projeto para restaurante universitário e mapeamento das necessidades estruturais do campus.

A governadora ressaltou as conquistas, como o fim da lista tríplice, a ampliação dos campi e a melhoria na qualidade do ensino. “Minha luta sempre foi por uma educação melhor e de maior acesso à população. Antes de mais nada, assinar [a lei] reafirma o nosso compromisso com a universidade, principalmente no tempo em que vivemos de ameaça ao conhecimento. Precisamos cada vez mais valorizar cada passo, cada conquista e dizer que temos o compromisso na defesa irrenunciável da democracia”, finalizou Fátima Bezerra.

A cerimônia contou com a presença de parlamentares, representantes do governo, da comunidade acadêmica, lideranças locais e secretarias estaduais.