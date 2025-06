Governo do RN cumpre agenda sobre energia e portos na Dinamarca

Nesta quarta-feira (4), a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, deu início à sua agenda oficial na Dinamarca com uma série de visitas técnicas voltadas ao fortalecimento da cooperação internacional no setor de energias renováveis, especialmente no campo da energia eólica offshore (fora da costa).

Uma comitiva do Governo do Estado, liderada pela governadora Fátima Bezerra, cumpre agenda oficial ao país escandinavo desde a segunda-feira (2), e nesta quarta-feira visitou o Porto de Aalborg, no norte do país, considerado um dos principais hubs industriais da Europa para a cadeia produtiva da energia eólica offshore.