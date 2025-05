CONVENÇÃO

Sandra e Larissa Rosado encontram-se em Brasília com outros nove convencionais do Rio Grande do Norte que, no próximo domingo, estarão elegendo João Campos, prefeito de Recife e filho do saudoso Eduardo Campos presidente nacional do PSB.

ÁLVARO

O ex-deputado Ney Lopes considera que Álvaro Dias “era um nome (e é) natural para o governo do estado pela excelente administração que realizou. Deixar de considerar o seu nome é uma injustiça que pode gerar dissenção.”

VICE

Alguns comandantes da política potiguar utilizam os nomes de suas esposas para a composição das chapas majoritárias. Nina Sousa, do prefeito Paulinho Freire seria candidata a vice de Rogério Marinho e Shirley Targino, de João Maia, suplente de Styvenson Valentim.

DR BERNARDO

O deputado estadual Dr. Bernardo declarou que aceita e está preparado para ser candidato a vice-governador, ao lado de Cadu Xavier. Aposta no potencial eleitoral do secretário de Fátima Bezerra e anima o bloco situacionista em relação às eleições de 2026.

ROBINSON

O deputado federal Robinson Faria, eleito pelo PL, confirmou que vai trocar de partido e se filiar ao PP. Ficou acertado o dia 10 de junho, em Brasília, a oficialização do ex-governador do Rio Grande do Norte ao PP, da Federação União Progressista.

TESTEMUNHAS

A 1ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) vai ouvir nesta 6ª feira (30.mai.2025) as testemunhas de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de golpe de Estado em 2022. Tarcísio Freitas e Ciro Nogueira serão ouvidos às 08 horas.

BOLSONARO

A PF (Polícia Federal) marcou para o dia 5 de junho o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, em inquérito que investiga a atuação de seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nos Estados Unidos.

REDE

Responsável pelas redes sociais do presidente da Câmara, Hugo Mota, considera que a política da rua virou a política da rede. Não importa mais se as pessoas encheram a rua. Se encheram a rede, já encheram mais do que a rua.

PRF

O ex-diretor de Operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Norte, Djairlon Henrique Moura confirmou que o órgão intensificou a fiscalização do transporte de eleitores no fim de semana do segundo turno da eleição presidencial, em outubro de 2022.

ASSASSINATOS

Os nomes dos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, do STF, aparecem em anotações apreendidas pela Policia Federal em operação que investiga um grupo que cobrava até R$ 250 mil para monitorar e assassinar autoridades.

RESSARCIMENTO

Os aposentados e pensionistas que sofreram descontos ilegais no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão ressarcidos até 31 de dezembro. Cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas já foram notificados pelo aplicativo “Meu INSS”.