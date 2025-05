Rio Grande do Norte é o segundo estado do país que mais executou projetos produtivos do Fomento Rural

O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais – o Fomento Rural – reuniu esta manhã, no auditório da Emater-RN, em Natal, agricultores e agricultoras familiares de várias regiões do estado para um seminário de avaliação, com relatos de experiências sobre a ação e como ela tem transformado a vida de famílias rurais antes em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza.

Nos últimos 10 meses, o programa Fomento Rural beneficiou 3.605 famílias, com aplicação de R$ 13,6 milhões em mais de 100 municípios potiguares, tornando-se o segundo estado do país que mais executou o programa em 2024, ficando atrás somente do Rio Grande do Sul.

O seminário teve a participação da coordenadora geral de Fomento à Inclusão Produtiva do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Ana Amélia da Silva, além de representantes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf-RN), que coordena a ação, e do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (Emater-RN), responsável pela execução de grande parte dos projetos do Fomento Rural no estado.

Entre os objetivos do Programa Fomento Rural estão a oferta de meios para a geração de renda, estímulo à produção de alimentos saudáveis e à agroecologia, e às cadeias produtivas predominantes nos Territórios Rurais, além do incentivo ao cooperativismo. Os municípios priorizados nessa ação tem baixo IDH, concentração de Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE), que possam ser integrados a ações como o Programa de Aquisição de Alimentos, tecnologias de acesso à água, regularização fundiária, entre outros.

Cada família selecionada tem a oportunidade de elaborar, em conjunto com a Emater, os projetos produtivos que serão financiados pelos recursos, pagos em duas parcelas: a primeira de R$ 2.600,00 e a segunda, de R$ 2 mil para cada família.