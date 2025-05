No sertão do Rio Grande do Norte, onde cada conquista é fruto de luta e resistência, a restauração da RN-177 renova os caminhos do desenvolvimento. A rodovia é uma artéria vital para o Alto Oeste potiguar: interliga municípios ao estado do Ceará, permite o escoamento da produção da agricultura familiar e garante o acesso de estudantes aos campi da UERN, UFERSA e IFRN.

Para quem vive da terra, a nova estrada representa mais do que infraestrutura. “Tava muito ruim. Agora o que plantamos tem como chegar ao destino”, comemora a agricultora Francisca Elenilde Alves, 59 anos, de Francisco Dantas.