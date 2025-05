Em entrevista, governadora destaca avanços em segurança, infraestrutura e educação

Em entrevista concedida nesta terça-feira (13) ao programa Jornal da Mix (103,9 FM), a governadora Fátima Bezerra apresentou um balanço dos principais avanços e investimentos estruturantes realizados pelo Governo do Estado nas áreas de segurança pública, infraestrutura e educação. A gestora reforçou o compromisso da administração estadual com o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e a melhoria da qualidade de vida da população.

*RN lidera redução da violência no Brasil*

A governadora celebrou os dados do Atlas da Violência 2025 (IPEA/FBSP), divulgados na segunda-feira (12), que apontam o Rio Grande do Norte como o estado com a maior redução de homicídios do país entre 2022 e 2023: queda de 18,8%. “Fruto de um trabalho incansável em prol da segurança no estado, com dados inéditos e históricos. Estamos no caminho certo: combatendo o crime com inteligência, investimentos e valorização dos profissionais da segurança pública”, declarou.