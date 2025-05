Duplicação da BR 304 começa em setembro, garante ministro dos Transportes

As obras de duplicação dos dois primeiros trechos da BR-304, principal rodovia federal no Rio Grande do Norte, vão ser iniciadas em setembro deste ano. A garantia foi dada à governadora Fátima Bezerra pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, durante audiência no final da tarde desta terça-feira (06), em Brasília. Na reunião da governadora com o ministro e com o diretor geral do DNIT, Fabrício Galvão, foram tratadas de outras demandas relacionadas à melhoria da malha rodoviária, como a implantação da BR-104, de Macau até Jaçanã, na divisa com a Paraíba, e a travessia urbana de Macaíba.

Para a duplicação da BR-304, disse o ministro, a equipe técnica está trabalhando na elaboração do edital de contratação dos serviços, assim como providenciando o licenciamento ambiental. Os dois trechos totalizam 95,7 quilômetros. O Lote 1 é o de Mossoró a Assu. O lote 2 começa no entroncamento da Reta Tabajara, já duplicada, até o município de Riachuelo.

“Estivemos com o ministro tratando de obras prioritárias, estratégicas do ponto de vista da infraestrutura rodoviária do nosso Estado, começando pela 304, um sonho de nosso povo que está se tornando realidade, graças ao governo do presidente Lula e a determinação do ministro Renan”, relatou a governadora. A duplicação dessa rodovia federal foi incluída por ela no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-3) como parte do plano de melhoria da malha viária, que inclui a restauração de 800 quilômetros de rodovias estaduais, já concluídos, e de mais 620 quilômetros a serem iniciados no segundo semestre deste ano.

O ministro também falou sobre as obras remanescentes da travessia urbana de Macaíba, que fazem parte da duplicação da Reta Tabajara e incluem a construção do viaduto de acesso ao aeroporto internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, e da implantação da BR-104 no Rio Grande do Norte.

“São três obras muito importantes, estruturantes para o desenvolvimento do Estado. O edital para a duplicação da BR-304 nós vamos lançar no final de junho ou início de julho para que as obras seja iniciadas em setembro. Além disso, vamos recuperar os trechos estaduais da BR-104, que estão sendo federalizados. Os dois quilômetros remanescentes da travessia de Macaíba vamos licitar no final deste mês”, destacou o ministro Renan Filho.

Além da readequação dos trechos de rodovias estaduais pavimentadas que estão em processo de federalização, as obras da BR-104 incluem a implantação de asfalto em novos trechos, como o que vai de Lajes até o município Cerro Corá, abrindo uma nova rota de integração entre as microrregiões de Angicos e a de Serra de Santana, totalizando 46,7 quilômetros.

A BR-104 começa em Macau e vai até Maceió, capital de Alagoas, terra do ministro Renan Filho. São 672 quilômetros. O único trecho ainda não implantado é o do Rio Grande do Norte.