O Pavilhão de Reintegração Social do Complexo Penal Agrícola Mário Negócio, em Mossoró, já formou 100 pessoas privadas de liberdade em cursos profissionalizantes ministrados pelo SENAI, numa parceria do Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP). A unidade do Alto Oeste é considerada modelo pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

O diretor, Rodolpho Saldanha, explica que foram concluídas duas turmas de eletricista instalador predial e duas turmas de mecânica de refrigeração. As aulas são ministradas por instrutores do SENAI no próprio estabelecimento prisional, sob a supervisão dos policiais penais.

No dia 12 de maio, a unidade iniciará o curso de fabricação de salgados, que será ministrado para 25 internos. Além disso, serão realizados mais quatro cursos na área de alimentos: fabricação de bolos regionais e fabricação de bolos e tortas decoradas. “Com isso, até julho de 2025, a previsão é que mais cem internos concluam cursos profissionalizantes, totalizando duzentos internos capacitados. Essas ações são importantes para o processo de ressocialização, de reintegração social e de redução da reincidência criminal”, disse Rodolpho Saldanha.

No segundo semestre, o foco serão os cursos na área da construção civil. Essa iniciativa faz parte do projeto Rede Potiguar de Trabalho Decente no Sistema Prisional, envolvendo o MPT e o Governo do Estado, por meio da SEAP, com participação do Tribunal de Justiça do Estado e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Rede visa à ação produtiva e à promoção do trabalho decente no sistema prisional. A SEAP aumentou a quantidade de pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema prisional classificadas para o trabalho através de uma série de medidas, como a criação da Comissão Técnica de Classificação (CTC).