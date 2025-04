Governo conclui reconstrução de rodovias e prepara licitação de novos trechos

Com investimentos de R$ 428 milhões, o Governo do RN está concluindo a primeira fase do programa que restaurou 800 quilômetros de rodovias estaduais e que terá uma nova etapa em 2025. Foram 34 trechos com grande fluxo de veículos, importantes para a mobilidade e para o desenvolvimento da economia potiguar. Muitos desses trechos não passavam por uma reforma completa, como a de agora, há 40 anos.

É o caso da RN-288, estrada de Jardim de Piranhas, trecho que vai do entroncamento da BR-427 até a divisa com a Paraíba, onde se interliga com a PB-323. Na região há um importante polo têxtil. Neste sábado (05), a governadora Fátima Bezerra postou nas redes sociais um vídeo da rodovia pronta. “Depois de mais de 40 anos de espera, a RN-288 está 100% reconstruída! São 21,5 quilômetros de estrada novinha, segura e pronta para impulsionar a economia e integrar ainda mais a região”, escreveu a governadora.

A pista de rolamento da RN-288 ficou mais larga, com sete metros, foram realizadas intervenções nos trechos com potencial risco de acidentes, reconstruídos 30 bueiros e alargados dois pontilhões, aumentando a segurança de motoristas e pedestres. Investimento superior a R$ 35 milhões.

Atual prefeito do município, o empresário Rogério Soares elogiou a qualidade do serviço, disse não lembrar qual foi a última vez que tinha visto a estrada totalmente recuperada, e classificou o trecho de Jardim como o melhor da malha viária do Rio Grande do Norte. “É a estrada mais bem construída que já vi. Antes era um problema. Gastava-se muito tempo na viagem.”

A governadora Fátima Bezerra disse que até o dia 15 de abril estará entregando oficialmente ao tráfego 90% das estradas restauradas, começando no Litoral Potiguar, São Miguel do Gostoso e Pipa, dois dos principais polos turísticos do Rio Grande do Norte.

Na RN-221, de São Miguel do Gostoso, e no acesso à praia de Maracajaú, em Maxaranguape, o Governo do RN investiu R$ 13 milhões. Na RN-003 o investimento foi de R$ 17,7 milhões. “A estrada de Gostoso ficou linda. São investimentos importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Em 2025 teremos um novo lote de estradas”, disse a governadora.

Fátima informou que as equipes da Secretaria de Infraestrutura e do DER trabalham na elaboração do estudo técnico para embasar a licitação da segunda etapa do Programa de Restauração. “Em breve divulgaremos os trechos que serão objeto de recuperação em 2025”, informou a governadora.

Ela lembrou que, além dos 800 quilômetros do programa executado em 2024, também foi reconstruída a estrada de Guamaré, em parceria com a prefeitura local e a Brava Energia, fomentando o turismo na região e facilitando o acesso à refinaria Clara Camarão. Também estão sendo restaurados mais de 130 quilômetros da malha viária estadual usados como desvio durante o período de interdição da BR-304, em consequência do colapso da ponte nas proximidades de Lajes.

*Rota do Turismo*

Dos 34 trechos do programa de restauração, oito são rota de turismo, entre eles a RN-003, Goianinha/Pipa, e a RN-269, Serra de São Bento.

Alessandra Irineu não tem carro, não tem casa na praia, mas também foi beneficiada com a restauração da RN-003. Moradora de Goianinha, conhecida como “Modelita”, nome dado por turistas argentinos, ela pega uma van todos os dias para vender balinhas de coco na praia. “Não tem comparação. Agora a viagem é bem mais rápida e confortável.”

Nascido em Pipa na década de 1950, quando o local ainda era uma vila de pescadores, o aposentado João Batista, que morou cinquenta anos em Duque de Caxias/RJ e trabalhou como caminhoneiro, aprova o serviço realizado: “Quando saí daqui, a estrada era no barro, só passava caminhão e o jipe do padre. Quando voltei, três anos atrás, estava bem deteriorada. Mas hoje está um tapete.”

A estrada de acesso a Serra de São Bento, na rota do frio, e a RN-093 (Passa e Fica/Divisa PB), do turismo de aventura, foram restauradas. E os resultados não demoraram a aparecer. Dono de uma pousada na Serra de São Bento, Valmir Domingos disse que o movimento no início deste ano foi 40% maior que no mesmo período do ano passado. Ele atribui esse crescimento à retomada da economia e à melhoria do acesso rodoviário. A restauração da RN-093 levou mais turistas ao Parque Estadual da Pedra da Boca, que fica na Paraíba, entre Passa e Fica/RN e Araruna/PB.