O Rio Grande do Norte abriga o segundo maior polo fabricante de bonés do país, ficando atrás apenas da região de Apucarana, no Paraná. Para fortalecer ainda mais esta atividade no Estado a governadora Fátima Bezerra se reuniu nesta terça-feira (01), em Brasília, com o presidente nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena Empresa (Sebrae), Décio Nery, em busca de apoio para a realização da Primeira Boné Brasil – Feira Nacional do Boné, no município de Serra Negra do Norte, de 31 de julho a 02 de agosto, como forma de ampliar a visibilidade, fortalecer a cadeia produtiva local e consolidar o Rio Grande do Norte como referência nacional nesse setor.

O Seridó potiguar, destaca-se especialmente na produção de bonés e chapéus, com forte presença nos municípios de Caicó, São José do Seridó e Serra Negra do Norte, onde estão instaladas mais de 100 indústrias, que juntas geram cerca de 1.500 empregos diretos. A região também abriga atividades complementares, como oficinas de costura, produção artesanal em bordado e confecções diversas, o que atrai fornecedores de matéria-prima e equipamentos, reforçando a competitividade dos pequenos negócios inseridos nesse ambiente produtivo. O setor educacional contribui significativamente para o fortalecimento dessa cadeia, com a oferta de cursos técnicos e superiores pelo IFRN – Campus Caicó.

O RN também se destaca como o estado que apresenta a maior VCR (Vantagem Comparativa Revelada) do país, indicador que mede a força relativa e a competitividade de uma região na produção e exportação de determinados produtos, em comparação com outras localidades, segundo informações do Data Sebrae – 2022.

A governadora Fátima Bezerra destacou a realização da Feira Nacional do Boné: “É uma parceria muito importante para fomentar o desenvolvimento do RN. O Sebrae, através do presidente, Décio Nery, mais uma vez chega junto ao governo do RN, assim como fez com a Fiart. Só temos a agradecer a sensibilidade do Sebrae para que possamos concretizar este evento”.

“A Fátima, para nós, não é só a governadora do Rio Grande do Norte. Ela é a representação da luta das mulheres, que nunca se resignaram. É referência nacional. O RN é um estado importante, especialmente agora, em que o Brasil e o mundo vivem a era da sustentabilidade, e o RN está à frente. Todo pedido da governadora é importante, e estamos aqui para atender. O Sebrae Nacional estará ao lado da Feira Nacional do Boné, que é um símbolo de desenvolvimento”, afirmou Nery.

O prefeito de Serra Negra do Norte, Acácio Brito, declarou que “a primeira Boné Brasil vai ser a Feira Nacional da Cadeia Produtiva do Boné. Ela envolve todo o segmento nesse processo como: empresários, fornecedores de máquinas, equipamentos, além de institutos de pesquisa. E vai ser um evento voltado para a troca de conhecimentos, a difusão de tecnologias e muito network para que as pessoas possam ampliar o volume de negócios. Serra Negra do Norte é a capital nacional do boné personalizado. Então nós aguardamos todos no período de 31 de julho a 2 de agosto em Serra Negra do Norte, no sertão do Seridó do estado do Rio Grande do Norte”.

A reunião, que formalizou a parceria, ocorreu na sala da presidência do Sebrae Nacional e contou com a presença de várias autoridades, entre elas: João Hélio, diretor técnico do Sebrae RN; Hugo Fonseca, da Sedec; Guilherme Saldanha, da Sape e Eráclito Marques, Assessor da Presidência da República.