O Rio Grande do Norte registrou um saldo positivo de 2.495 empregos formais em fevereiro de 2025, um aumento de 787% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados são do Boletim Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), divulgado na sexta-feira (28), com base nos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

“Em fevereiro de 2025, o Estado registrou 22.502 admissões e 20.007 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 2.495 novos postos de trabalho. Quando comparado ao mesmo período de 2024, fevereiro de 2025 registrou um aumento percentual de 787% na geração de empregos, alcançando um recorde desde 2020, ano em que a nova plataforma foi implementada”, aponta a análise feita pelos economistas da SEDEC.

A análise informa também que “o setor de Serviços foi o principal responsável por esse crescimento, liderando a geração de empregos com um saldo de 2.367 oportunidades”.

O Boletim também afirma que “setor de Comércio também teve um desempenho positivo, com a criação de 558 empregos, especialmente no comércio varejista, evidenciando a importância desse segmento para a economia do estado.