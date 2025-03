Mossoró e Parnamirim recebem Caern móvel de 24 a 28 de março

O Caern Móvel estará em Mossoró e Parnamirim de 24 a 28 de março, levando o atendimento da Companhia para mais perto da população. O atendimento é feito por ordem de chegada.

Os documentos necessários para o pedido de ligação de água são RG, CPF e documento do imóvel como escritura pública, contrato de compra e venda e IPTU. Nos casos que o pedido for feito por pessoa que não é titular da conta é preciso apresentar procuração, documento do imóvel e documentos pessoais.

No caso de troca de titularidade da conta de água para o nome de inquilino é preciso ter em mãos a cópia do contrato de aluguel e documentos pessoais. Já os proprietários que desejam trocar a titularidade é preciso apresentar o documento do imóvel e os pessoais.

Confira a programação:

MOSSORÓ – PARTAGE DAY

Segunda-feira a Sexta-feira (24 a 28 de março)

Av. João da Escóssia, 1515 – Nova Betânia – Partage Shopping

8h às 17h

PARNAMIRIM – NOVA PARNAMIRIM

Segunda-feira a Sexta-feira (24 a 28 de março)

Av. Ayrton Senna, 2110, em frente ao escritório da Caern

8h às 17h