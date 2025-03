Governo do RN discute com a Femurn demandas dos municípios

A governadora Fátima Bezerra recebeu na manhã desta sexta-feira (14) a diretoria da Federação dos Municípios do RN – Femurn para tratar das demandas das cidades nos vários campos da gestão pública como segurança, mobilidade, educação e saúde. “Temos relacionamento institucional com os prefeitos, independente de filiação partidária ou ideologia. Estamos recebendo os prefeitos de todo o Estado, juntamente com os secretários do Gabinete Civil, da Fazenda, da Segurança e do representante da Procuradoria Geral de Justiça, em busca de resolutividade e efetividade das ações que envolvem o poder público”, afirmou a governadora.

Fátima Bezerra explicou a execução para este ano e para o próximo da segunda etapa do plano estadual de recuperação de rodovias, informou sobre o processo de federalização de trechos das rodovias estaduais utilizadas como desvio no período de construção da nova ponte na BR-304, sobre a equalização e atualização nos repasses de recursos como o da farmácia básica, contrapartidas na saúde e no transporte escolar.