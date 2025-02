EDGARDO

STYVENSON

Ainda não se conhece o entendimento do senador Styvenson Valentim com a cúpula nacional do PSDB, ao assinar a ficha de filiação partidária na legenda. Ele próprio declarou: “Aqui em Brasília está tudo resolvido, a bancada do PSDB. Aí no Estado a gente ainda vai resolver a situação.

CHOQUE

Presidido no estado pelo deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, o PSDB faz parte da base de apoio da governadora Fátima Bezerra. Styvenson foi incisivo ao falar “A única coisa que eu vou dizer é que eu não participo do governo de Fátima. Não sou base do governo Fátima, nem vou ficar no partido que é do governo Fátima”,

CHOQUE

Com apenas duas declarações, o senador Styvenson deixou claro que não conviverá em harmonia com o deputado Ezequiel Ferreira. Não haverá espaço político para os dois. O mais provável é que Ezequiel seja convidado a mudar de sigla, situação que já aconteceu com dezenas de lideranças no exercício da atividade política.

ANISTIA

Na abertura da nova Legislatura, o senador Rogério Marinho voltou a defender a lei de anistia geral, incluindo os envolvidos nos atos de janeiro de 2023 na Câmara e na sede do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, é uma forma de pacificar o país. É um tema que dificilmente será encaminhado pelas mesas das duas Casas Legislativas.

DIÁLOGO

O presidente Lula recebeu, ontem, os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre e manifestou seu compromisso de manter uma relação pacífica com o Legislativo no próximo biênio, sempre consultando as lideranças partidárias antes do envio de projetos.

DISSENSO

O Governo manteve uma convivência em geral pacífica com os ex-presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, da Câmara e do Senado. Entretanto, os principais momentos de atrito aconteceram exatamente quando houve dissenso entre o governo e as lideranças partidárias, atrasando a tramitação de projetos de interesse do Executivo.

STF

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu nesta segunda-feira, 3, o ano do Judiciário. Em seu discurso, defendeu a independência e a harmonia entre os Poderes, mas enviou recados aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre.

ASSEMBLEIA

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte inicia oficialmente os trabalhos legislativos de 2025 nesta terça-feira (4), a partir das 9h. A sessão solene será presidida pelo presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB). O evento marca a abertura da 3ª Sessão Legislativa da 63ª Legislatura e segue uma série de ritos formais tradicionais.

DENGUE

A Prefeitura de Mossoró reforça a importância da imunização contra a dengue no público-alvo da campanha, as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos. O imunizante é ofertado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), localizadas nas zonas urbana e rural do município.