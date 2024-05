15 famílias estão desabrigadas na Zona Norte de Natal devido aos prejuízos causados pelas chuvas desta sexta 17

As intensas chuvas que atingiram Natal nas últimas horas deixaram 15 famílias desabrigadas, conforme relatório da Prefeitura do Natal. O problema se concentrou na Zona Norte da cidade, onde duas lagoas de captação, do Loteamento José Sarney e do Santarém, transbordaram, inundando ruas e invadindo residências.

Os afetados foram temporariamente realocados para um abrigo montado pela prefeitura na Escola Estadual Adelino Dantas, no bairro Potengi, Zona Norte. Das 15 famílias, duas já receberam assistência através do benefício de aluguel social, enquanto as demais optaram por não aderir ao programa por enquanto.

A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas) esclareceu que a permanência das famílias na escola é uma medida temporária, aguardando a redução do nível da água para que possam retornar com segurança para suas residências.

A Semtas garantiu também o fornecimento de alimentos e toda a assistência necessária às famílias desabrigadas, incluindo a distribuição de kits dormitórios e colchões.

Em pronunciamento nas redes sociais, o prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos), assegurou que a situação está sob controle após uma reunião do gabinete de crise, destacando a ausência de ocorrências graves apesar do volume de chuva.