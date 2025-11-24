13º salário deve injetar R$ 3,6 bilhões na economia do RN, aponta Dieese
Primeira parcela tem previsão de cair na conta dos trabalhadores até a próxima sexta-feira (28), último dia útil do mês de novembro e dia da Black Friday.
G1 RN
O 13º salário deve injetar cerca de R$ 3,6 bilhões na economia do Rio Grande do Norte. É o que aponta um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
A primeira parcela do 13º salário tem previsão de cair na conta dos trabalhadores até a próxima sexta-feira (28), último dia útil do mês de novembro.
A média de valor do 13º salário por pessoa no estado é estimada em R$ 2,4 mil, segundo a pesquisa do Dieese.
A data final para o pagamento da primeira parcela, inclusive, coincide, neste ano, com a Black Friday, a sexta-feira que conta com promoções no mercado de todo o país.
Isso, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, pode ajudar na movimentação do dinheiro no comércio local.
“A junção do salário com essa data vai fazer com que a população tenha um maior poder de compra e possa realmente adquirir seu produto, possa realmente se beneficiar dos descontos que vão ser oferecidos no final do mês”, explicou Denerval Sá, diretor de comércio de rua da CDL Natal.
Essa possibilidade de ter dinheiro nas mãos em um período de promoções tentadoras, no entanto, tem que ser vista com cautela, segundo a economista Suerda Soares. A profissional avalia que é importante planejar.
“Eu faço aquelas perguntas: ‘Eu preciso disso? Eu posso comprar isso? E o que é que isso vai mudar minha vida?’ Se depois disso você conseguir ter as respostas de que de fato você precisa disso, que você pode comprar isso e que isso muda sua vida, você vai lá e efetua sua compra”, explicou.
“Lembre-se: a melhor economia e o melhor consumo é aquele que cabe no seu bolso. E aquele que traz tranquilidade financeira para que você comece o ano seguinte, 2026, sem dívidas e sem grandes preocupações”.