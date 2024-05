Evento reúne 70 países em Natal e debate a pesca sustentável de atum no oceano atlântico

A governadora Fátima Bezerra participou na manhã desta quarta-feira (22) da abertura do Encontro Internacional ICCAT – Comissão Internacional para a Conservação dos Atuns do Atlântico, que acontece em Natal até o próximo dia 24, no Hotel Serhs, na Via Costeira. O evento reúne representações de mais de 70 países e teve a presença do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.

“É com grande honra e responsabilidade que recebemos em Natal este importante encontro, que reúne líderes e especialistas comprometidos com o futuro sustentável da pesca, especialmente do nobre atum ‘Albacora- bandolim’, cuja produção o Rio Grande do Norte ocupa papel de liderança no Brasil”, afirmou Fátima Bezerra.