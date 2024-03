Informe de rendimentos para declaração do Imposto de Renda já está disponível para os servidores do estado

Já estão disponíveis os comprovantes de rendimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Governo do Rio Grande do Norte, referente ao ano-base 2023, para a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF). O acesso pode ser feito por meio deste link http://servicos.searh.rn.gov.br/searh/

O prazo para declarar o Imposto de Renda (IR) começa no dia 15 de março e os contribuintes têm até 31 de maio para enviar os dados. Devem declarar o IR os contribuintes que, em 2023, receberam rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 30.639,90, ou quem teve qualquer retenção de imposto de renda retido na fonte acima de 10 reais; ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200 mil.