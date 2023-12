13 de Dezembro: Dia de Santa Luzia, padroeira de Mossoró

A Festa de Santa Luzia 2023 chega ao final de sua programação. Neste 13 de dezembro, a cidade de Mossoró celebra a mártir que se tornou padroeira dos olhos e da visão.

A Procissão sairá às 17h do Mosteiro de Santa Clara, situado no Conjunto Walfredo Gurgel, percorrendo a Avenida Presidente Dutra em direção à Catedral de Santa Luzia, no centro da cidade.

Segundo a organização do evento, mais de 100 mil pessoas são esperadas de diversas cidades e outros estados.

SANTA LUZIA DE MOSSORÓ

De acordo com a história, a fé em Santa Luzia na cidade de Mossoró iniciou no ano de 1772, com a construção de uma capela, no antigo sítio Santa Luzia, um dos marcos fundamentais ao surgimento de Mossoró. No ano de 1779, com a chegada da imagem da padroeira, foi dado início às festividades em sua honra.

Nos primeiros anos, as festividades eram modestas no pequeno povoado, contudo com o passar dos anos, a elevação do povoado a freguesia, posteriormente a vila e por último, em cidade, a festa de Santa Luzia cresceu e se modernizou, sendo a principal data de demonstração de fé do povo mossoroense.

Todos os anos, a devoção a Santa Luzia é marcada pela massiva participação popular, a peregrinação da imagem pelos municípios da região Oeste e a procissão, que reúne dezenas de milhares de fiéis, marcam o início e o fim das festividades.