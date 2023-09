Tem coluna sobre mulheres, sim!

Gabriela Soares chega para enriquecer nosso hall de colunistas com a pauta das mulheres.

Assistente Social, mestra em Serviço Social e Direitos Sociais pela UERN e pós-graduada em Gestão Social: Políticas Públicas, Redes e Defesa de Direitos pela UNOPAR. Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) – 2015, ela possui experiência profissional no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, lotada no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, experiência na área de Serviço Social, com ênfase em: Relações Étnico-raciais e Relações de Gênero, tendo atuado como Assistente Social no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do TJRN.

Atualmente é coordenadora do curso de Graduação em Serviço Social da Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA – Assú).

Próxima semana será sua estreia no Portal O Mossoroense e nós já estamos ansiosos.