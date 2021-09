11 de Setembro hoje

“Às vítimas do 11 de Setembro, a fraterna homenagem da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a Religião do Terceiro Milênio, Religião do Amor Universal.”

Paiva Netto

Mais de duas décadas se passaram desde o fatídico 11 de setembro de 2001. De lá para cá, muita coisa mudou no cotidiano dos povos. A privacidade, avis rara num mundo globalizado, foi praticamente banida do convívio social. Leis mais rígidas foram implementadas, classificando, por exemplo, nas viagens de avião, muitos objetos de uso pessoal como possíveis armas letais.

O ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono, símbolos do poder econômico e militar americano, representa uma forte e clara sensação de insegurança.

A casa de todos nós

Em Jesus, o Profeta Divino, que lancei durante a 15 a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, em 2011, no capítulo “Planeta Terra: a casa de todos”, transcrevo trecho do discurso do presidente dos Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), proferido em 10 de junho de 1963, em Washington, D.C., muito propício à reflexão de todos: “(…) Não sejamos, pois, cegos quanto a nossas diferenças, mas dirijamos também a atenção para nossos interesses comuns e para os meios pelos quais as diferenças possam ser resolvidas. Se não pudermos, agora, pôr paradeiro a elas, poderemos, pelo menos, auxiliar a proporcionar segurança ao mundo — não obstante nossas dificuldades —, pois, em última análise, nosso elo comum e básico está em todos nós habitarmos este planeta. Respiramos todos o mesmo ar. Todos prezamos pelo futuro de nossos filhos. E todos somos mortais (…)”.

Pari passu a esse salutar convite de Kennedy, é primordial, por intermédio da prece, da meditação, estabelecer uma sintonia elevada com os poderes superiores, sempre aptos a nos intuir a superar os obstáculos que a vida impõe.

Como vencer nas contrariedades

Ainda na obra Jesus, o Profeta Divino, uma das mais vendidas na Bienal do Rio, afirmo que quem está com o Divino Mestre nada pode temer, mesmo nos piores momentos da existência. Ele nos fortalece em Sua Boa Nova consoante João, 14:18, e Mateus, 28:20, dizendo: “Eu não vos deixarei órfãos e estarei convosco, todos os dias, até ao fim do mundo”. Para esses seguidores fiéis, o oportuno ensinamento do Apóstolo Pedro (Primeira Epístola, 2:15) sobre a origem da verdadeira força e do genuíno poder: “(…) essa é a vontade do Pai Celestial — que, praticando o Bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos”. Desta forma comportou-se Jesus perante os opositores: com Seu modo firme de agir, dando incessante testificação do Poder Divino, não deixava de fazer o Bem, ao mesmo tempo em que o pregava pelos caminhos. Eis, portanto, Quem é e por que é — “a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos, e o Soberano dos reis da Terra, que nos ama e pelo Seu sangue (os exemplos) nos libertou dos nossos pecados” (Apocalipse, 1:5), mostrando-nos como vencer neste mundo de contrariedades: perseverar Nele e no Pai até ao fim, levando o benefício celeste a todas as criaturas, porquanto é com esse conhecimento que, antes de tudo, poderá ser concretizado o definitivo aperfeiçoamento da sociedade, posto que, como há muito lhes tenho falado, a reforma do social vem pelo espiritual.

