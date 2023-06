ADESÃO

Entrevistado no programa Observador Político, o vereador Francisco Carlos afirmou que sua nova posição política, apoiando o prefeito Allyson Bezerra foi pensada e amadurecida durante algum tempo. Disse estar tranquilo quanto a essa definição. Em conversa reservada, afirmou que o desgaste com a ex-prefeita Rosalba Ciarlini começou ainda durante a campanha de 2000.

EZEQUIEL

O presidente nacional do PSDB, governador Eduardo Leite (RS) recebeu, em Brasília, o deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza. Em relação ao futuro, disse que investirá no RN em q8ualquer projeto liderado pelo presidente da Assembleia. Foi o suficiente para Ezequiel avisar que vai promover no estado filiações de prefeitos e pré-candidatos.

POSICIONAMENTO

A cada votação no Congresso Nacional vai ficando transparente a posição dos parlamentares do RN em relação ao governo Lula. Na votação do arcabouço fiscal, a senadora Zenaide votou favoravelmente, o senador Rogério Marinho deu voto contrário e o senador Styvenson não compareceu. Votação semelhante repetiu-se quando da aprovação do nome do advogado Cristiano Zanin para o STF.

SAÚDE

O embate entre o prefeito Allyson e o Sindiserpum deixou sequelas na saúde da presidente do sindicato dos servidores públicos de Mossoró. Eliete Vieira, informou que pediu afastamento do cargo para tratamento médico: “Eu estou precisando me afastar, porque não estou bem. Preciso cuidar da minha saúde mental”. O vice-presidente Luiz Costa ficará à frente das atividades pelos próximos dias.

SURPRESA

Em atitude de solidariedade e espírito cristão, o cantor Waldonys que participou do São João na capital do estado, esteve na Liga Contra o Câncer, em Natal, para visitar Bento um paciente oncológico de 2 anos que é fã do artiststa. No leito onde Bento está internado, o menino, conversou ganhou autógrafo em seu acordeom e fez um dueto com Waldonys.

BOICOTE

A deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) criticou a decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 13,75%, apesar da redução da expectativa de inflação e do avanço da nova regra fiscal no Congresso Nacional. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) será só em agosto, mas sem sinalização de vies de baixa.

PROVOCAÇÃO

Mesmo aconselhado pela assessoria política para não dar declarações, o ex-presidente Bolsonaro não aceita o silêncio e classificou como uma “afronta” a possibilidade de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspender seus direitos políticos no julgamento iniciado ontem, 22.

CONSCIÊNCIA

Jair Bolsonaro está consciente de que será condenado pelo TSE e que ficará inelegível pelo período de 8 anos. Em Brasília, declarou estar pouco esperançoso de que possa obter uma decisão a seu favor. Bolsonaro afirmou que, hoje em dia, é voz geral que vou ficar inelegível e que é quase uma unanimidade que vou perder.

INELEGIBILIDADE

Acontece que o destino do ex-presidente está praticamente traçado, mas o bolsonarismo resiste e continuará sendo a principal representação da direita no Brasil. Caso ele seja condenado e fique inelegível por oito anos, a decisão pode desmotivá-lo a continuar ativo na política. Provocado, respondeu que não indicará sucessor político, pois isso seria antecipar a derrota.